Альтернативи - Museema
Sendoso
sendoso.com
Sendoso, провідна платформа надсилання, допомагає компаніям виділитися, надаючи їм нові способи взаємодії з клієнтами протягом усього шляху покупця.
PFL
pfl.com
У PFL ми спеціалізуємося на створенні прямої поштової розсилки на основі даних, яка забезпечує автентичні моменти та сприяє зростанню організацій. Завдяки підтвердженій історії успіху деяких із найбільших світових брендів ми пропонуємо вимірювання, персоналізацію та передбачуваність, які ви очікуєте...
Kotis Design
kotisdesign.com
Ми є провідним у галузі постачальником товарних знаків і технологічним партнером, який пропонує масштабовану платформу електронної комерції, яка допомагає брендам створювати, продавати та відправляти товари по всьому світу. Ми допомагаємо інтегрувати та розповсюджувати товар у ваш робочий процес, по...
&Open
andopen.co
Кращі подарунки для небайдужих компаній. Підтримуйте стосунки та зміцнюйте лояльність між відділами продажів, маркетингу, кадрів і CX.
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU створює винятковий досвід роботи з продуктами, який допомагає підняти ваш бренд. Ми розробляємо, постачаємо, виробляємо та розповсюджуємо якісні персоналізовані продукти... і ми швидкі. Ми пишаємося тим, що є вашим найкращим партнером для всіх ваших індивідуальних товарів у Європі. Ми пропон...
Swageazy
swageazy.com
Swageazy — це провідна в Індії платформа управління корпоративними подарунками, яка спрощує клопоти, пов’язані з підготовкою, закупівлею, друком і оформленням корпоративних подарунків і подарунків. Просте у користуванні й незалежне від галузі рішення, якому довіряють понад 300 корпоративних компаній...
commonsku
commonsku.com
commonsku — це програмне забезпечення, спеціально розроблене для індустрії рекламної продукції. Це CRM, керування замовленнями та платформа електронної комерції, об’єднані в один складний центр. Завдяки програмному забезпеченню, яке інтуїтивно з’єднує дистриб’юторів і постачальників, commonsku – це ...
Swag Hut
swaghut.com
Технологія SwagHut спрощує ваш досвід купівлі рекламних товарів. За допомогою нашої платформи ви можете створювати, налаштовувати та надсилати високоякісні подарунки будь-кому в будь-яку точку світу. Просто виберіть ваші улюблені товари та завантажте свій логотип. Індивідуальні проекти будуть готові...
CorporateGift.com
corporategift.com
Corporate Gift — це платформа подарунків, розроблена для постійного програмного дарування подарунків. Купуйте, зберігайте та налаштовуйте все один раз, а потім сприяйте залученню за лічені хвилини. Наше рішення було сформовано навколо 3 стовпів — величезної різноманітності продуктів, які забезпечуют...
Inkwell Global Marketing
inkwellusa.com
Inkwell Global Marketing – це агентство з продажу товарів із повним набором послуг. Ми оптимізуємо та спрощуємо закупівлю, зберігання та розповсюдження корпоративних товарів. Наша передова в галузі платформа дозволяє користувачам перевіряти свій інвентар, доставляти товари та інтегруватися зі сторон...
SwagUp
swagup.com
SwagUp — це єдина наскрізна платформа управління Swag. Ми віримо, що swag неймовірно потужний, але водночас неймовірно надскладний у використанні. Усе, що ми робимо, зосереджено на тому, щоб зробити процес створення та доставки товарів максимально простим. Наша платформа дає вам можливість керувати ...
AXOMO
axomo.com
AXOMO — це рішення для управління товарами, розроблене, щоб пропонувати винагороди, які справляють незабутнє враження. Дослідження показують, що 52% брендового обладнання повторно дарують або викидають через 30 днів – ваші люди (і планета) заслуговують на краще. Платформа нашого фірмового магазину с...
Stadium
bystadium.com
Стадіон робить глобальні групові подарунки, нагороди та подарунки простими й особистими, незалежно від масштабу чи відстані. Ми дозволяємо вашим одержувачам у всьому світі вибирати те, що вони хочуть, і куди це надсилати, усуваючи припущення та максимізуючи вплив кожного обміну. Незалежно від того, ...
Postal
postal.com
Заснована в 2020 році в Сан-Луїс-Обіспо, Каліфорнія, Postal є провідною платформою для офлайн-залучення, яка обслуговує понад 600 клієнтів B2B, таких як Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic і Fivetran. Postal дозволяє клієнтам створювати значущі та ефективні людські зв’язки з потенційними клієнтами...
Alyce
alyce.com
Alyce — це платформа подарунків із підтримкою штучного інтелекту, яка допомагає компаніям будувати відносини, прискорювати продажі та підвищувати впізнаваність бренду за допомогою персоналізованих подарунків. Команди маркетингу, продажів і роботи з клієнтами використовують Alyce, щоб відкрити двері ...
Reachdesk
reachdesk.com
Розкрийте силу масштабних подарунків за допомогою Reachdesk, глобальної корпоративної платформи подарунків №1 у світі, створеної для успіху.
Printfection
printfection.com
Легко створюйте красиві фірмові речі та розповсюджуйте їх у будь-якій точці світу за допомогою нашої платформи керування товарами. Зв’яжіться з нами або отримайте демонстрацію сьогодні.
Xoxoday
xoxoday.com
Інфраструктура винагород, стимулів, пільг і виплат для бізнесу. Тисячі підприємств різного розміру, від стартапів до великих підприємств, використовують бізнес-валюту Xoxoday, щоб надсилати винагороди, пільги, заохочення та виплачувати виплати.