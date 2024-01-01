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Місія Narcity Media — інформувати та розважати міленіалів значущими місцевими новинами та історіями подорожей. Наші розробники контенту прагнуть створювати незаангажовані та дискусійні статті, які представляють чітку картину подій і тенденцій. Ми прагнемо до точної, прозорої, зацікавленої та поінформованої розмови з нашою аудиторією та будемо постійно оновлювати цю політику відповідно до галузевих стандартів.

Вебсайт: mtlblog.com

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