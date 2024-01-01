MSG91

MSG91

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: msg91.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MSG91» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

MSG91 — це провідна хмарна комунікаційна платформа, яка надає компаніям у Сполучених Штатах набір безпечних і надійних комунікаційних API для SMS, електронної пошти, голосу та послуг автентифікації. Деякі ключові відомості про MSG91 та його пропозиції: * Канали зв’язку: MSG91 пропонує повнофункціональні API, які дозволяють компаніям підключатися та взаємодіяти зі своїми клієнтами в усьому світі за допомогою різних каналів зв’язку, включаючи SMS, електронну пошту, WhatsApp і голос. * Комунікаційні рішення: платформа надає ряд комунікаційних рішень, таких як платформа контакт-центру, автоматизація на основі подій, сегментація клієнтів і миттєва безпечна перевірка за допомогою одноразових паролів (OTP). * Надійність і безпека: MSG91 пишається тим, що забезпечує захищену та надійну хмарну комунікаційну платформу з такими функціями, як двофакторна автентифікація та стандартні протоколи шифрування для захисту конфіденційних даних. * Інтеграція та масштабованість: платформа розроблена для легкої інтеграції з існуючими бізнес-системами та додатками, що дозволяє безперебійно включати комунікаційні функції MSG91. Він також пропонує масштабовані рішення для підприємств будь-якого розміру, від стартапів до великих підприємств. * Успіх клієнта: MSG91 має підтверджену історію успішного залучення клієнтів і комунікаційних стратегій для бізнесу, про що свідчать тематичні дослідження за участю таких клієнтів, як Milkbasket, Unacademy та Ixigo.

Вебсайт: msg91.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MSG91». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Routee

Routee

routee.net

Termii

Termii

termii.com

LoginID

LoginID

loginid.io

Exotel

Exotel

exotel.com

Cloaksys

Cloaksys

cloaksys.com

Ausuma

Ausuma

ausuma.com

QuickBlox

QuickBlox

quickblox.com

UniOne

UniOne

unione.io

nativeMsg

nativeMsg

nativemsg.com

SmartMessage

SmartMessage

smartmessage.com

InPrivy

InPrivy

inprivy.io

PDCflow

PDCflow

pdcflow.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності