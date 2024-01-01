MSG91 — це провідна хмарна комунікаційна платформа, яка надає компаніям у Сполучених Штатах набір безпечних і надійних комунікаційних API для SMS, електронної пошти, голосу та послуг автентифікації. Деякі ключові відомості про MSG91 та його пропозиції: * Канали зв’язку: MSG91 пропонує повнофункціональні API, які дозволяють компаніям підключатися та взаємодіяти зі своїми клієнтами в усьому світі за допомогою різних каналів зв’язку, включаючи SMS, електронну пошту, WhatsApp і голос. * Комунікаційні рішення: платформа надає ряд комунікаційних рішень, таких як платформа контакт-центру, автоматизація на основі подій, сегментація клієнтів і миттєва безпечна перевірка за допомогою одноразових паролів (OTP). * Надійність і безпека: MSG91 пишається тим, що забезпечує захищену та надійну хмарну комунікаційну платформу з такими функціями, як двофакторна автентифікація та стандартні протоколи шифрування для захисту конфіденційних даних. * Інтеграція та масштабованість: платформа розроблена для легкої інтеграції з існуючими бізнес-системами та додатками, що дозволяє безперебійно включати комунікаційні функції MSG91. Він також пропонує масштабовані рішення для підприємств будь-якого розміру, від стартапів до великих підприємств. * Успіх клієнта: MSG91 має підтверджену історію успішного залучення клієнтів і комунікаційних стратегій для бізнесу, про що свідчать тематичні дослідження за участю таких клієнтів, як Milkbasket, Unacademy та Ixigo.

Вебсайт: msg91.com

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