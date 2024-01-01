Movmi

Movmi

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Вебсайт: movmi.co

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Movmi — це безкоштовне програмне забезпечення для захоплення рухів людини, яке дозволяє 3D-аніматорам створювати 3D-анімацію без використання костюма чи обладнання. Це інструмент захоплення руху на основі штучного інтелекту, який фіксує рух гуманоїда з 2D медіа-даних (зображення, відео) і запускає весь процес захоплення в хмарі, позбавляючи клієнтів від необхідності використовувати пристрої високого класу. Він підтримує медіа-знімки з будь-якої камери, починаючи від смартфонів і закінчуючи професійними камерами, у будь-якій життєвій сцені. Цей інструмент підтримує сцени з кількома людьми та різними арматурами, включаючи Huma Meta-Rig, людську установку та базову людську установку. Movmi Store — це безкоштовна колекція повністю текстурованих персонажів, які розробники 3D-рухів можуть використовувати у своїх проектах. У ньому досліджується бібліотека анімації персонажів усього тіла з багатьма позами та діями. Метою Movmi є розробка технології комп’ютерного зору, яка зосереджена на оцінці 3D-руху людини з 2D-медіаконтенту. Вихідний файл FBX можна використовувати в будь-якому 3D-середовищі, заощаджуючи час для аніматорів і розробників руху. З різними членствами користувачі можуть вибирати різні функції, починаючи від спонсорованих оголошень і закінчуючи функціями повного захоплення. Загалом Movmi пропонує революційне рішення для захоплення рухів людини, що полегшує створення високоякісних анімацій для 3D-аніматорів.

Вебсайт: movmi.co

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