Платформа Motionlab — це найкраща технологія для агентств і брендів, яка дозволяє створювати персоналізований відеозв’язок. Motionlab створює ваші електронні листи, MMS і повідомлення додатків на стероїдах. Завдяки різноманітним можливостям розповсюдження персоналізованих відео ви завжди досягнете максимального потенціалу взаємодії з вашими клієнтами. Персоналізовані відео від платформи Motionlab легко інтегруються. у вашу улюблену платформу електронної пошти, рішення для SMS/MMS або спеціальні програми. Використовуйте Motionlab Player і залиште хостинг і потокове передавання ваших відео нам. Motionlab Player легко інтегрується. на вашу цільову сторінку завдяки різним інтеграціям із найбільш використовуваними веб-рішеннями. Наш плеєр завжди відтворить потрібне відео для конкретного глядача. Нехай ваші клієнти взаємодіють із їхнім відео завдяки кнопкам CTA. Використовуйте весь потенціал виробництва відео. Сотні ефектів, доступних для вашого відео завдяки розширенню Motionlab Template Creator AE. Відеохудожники використовують Motionlab Template Creator AE Extension для створення динамічного відеошаблону, який дозволяє їм поєднувати дані та творчі ресурси в тисячі унікальних персоналізованих відео. Атрибути персоналізації встановлюються менеджером даних заздалегідь. Завдяки цьому відеохудожники можуть зосередитися лише на редагуванні відео та підготовці динамічного шаблону. Персоналізовані відео мають феноменальну кількість завершених відео, зацікавленість і рейтинг кліків. Вимірюйте ці та багато інших показників за допомогою інтегрованої статистики. Платформа Motionlab також дозволяє використовувати унікальні кнопки CTA, унікальні для кожного клієнта

Вебсайт: motionlab.io

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