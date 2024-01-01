Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Morguefile» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Morguefile — це онлайн-сайт із фотографіями та соціальна мережа. Файл моргу — це місце для зберігання матеріалів після виробництва для використання в довідці, файл неактивної роботи. Цей морговий файл містить безкоштовні цифрові стокові фотографії високої роздільної здатності для корпоративного чи громадського використання.

Вебсайт: morguefile.com

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