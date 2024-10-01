Альтернативи - moorepay
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...
Keka
keka.com
Наймання — це не просто досягнення, яке складається з одного кроку, оскільки воно включає в себе різні складні етапи подорожі. І пошук потрібного таланту є кроком до створення успішного бізнес-середовища. Таким чином, Keka надасть вам чудові функції, такі як багатоплатформний пошук кандидатів, техні...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американська технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення для роботи з персоналом як послугу. Заснована в 2008 році Беном Петерсоном і Раяном Сандерсом компанія розташована в Ліндоні, штат Юта. Послуги BambooHR включають систему відстеження заявників і систему відстеження випл...
Homebase
joinhomebase.com
Понад 100 000 малих (але могутніх) компаній використовують Homebase для керування своїми погодинними командами, за допомогою планування персоналу, годинника тощо.
Gusto
gusto.com
Незалежно від того, чи ви тільки починаєте роботу, чи масштабуєте свій швидкозростаючий бізнес, Gusto є партнером, який вам потрібен для розвитку та виховання вашої команди. З Gusto ви отримуєте сучасні функції управління персоналом, як-от нарахування заробітної плати, пільги, наймання, ресурси упра...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — це онлайн-платформа для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, яка економить ваш час, автоматизує роботу адміністратора та підтримує порядок у ваших книгах, а ваш бізнес виглядає професійно. FreshBooks вважає, що фінансовий облік має бути легким і швидким, але все ж достатньо д...
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої...
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — це передове програмне рішення для аналітики робочої сили, призначене для підвищення продуктивності віддалених, гібридних і внутрішніх команд, забезпечуючи при цьому позитивний досвід співробітників. Hubstaff інтегрується з понад 30 додатками, щоб ваш бізнес міг працювати ефективніше. Ви м...
7shifts
7shifts.com
7shifts — це універсальна платформа для управління командою ресторанів, яка допомагає операторам: 1) Приймати більш вигідні рішення. Ви щодня отримуватимете інформацію, необхідну для прийняття найкращих командних і операційних рішень. Досягайте робочих цільових показників за допомогою дотримання гра...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo — це обширна HR-технічна платформа, яка вирішує складні HR-завдання, оптимізуючи й автоматизуючи повсякденні HR-операції. Кому довіряють сучасні організації, такі як Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products та 2000 інших, Zimyo пропонує п...
Zoho Payroll
zoho.com
Zoho Payroll — це хмарне програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати, яке автоматично розраховує зарплати, податки та відрахування, надсилає платіжні відомості / платіжні відомості. Наразі він має три версії, створені для роботи відповідно до податкового та трудового законодавства Індії, ...
Remote
remote.com
Remote — це ваше комплексне рішення для керування та оплати праці штатних працівників і контрактників у всьому світі. Наша платформа обробляє міжнародний нарахування заробітної плати, пільги, податки, опціони на акції та дотримання законодавства в багатьох країнах. Незалежно від того, де знаходиться...
PayFit
payfit.com
PayFit — це хмарна інтегрована платформа для розрахунку заробітної плати та управління персоналом, яка пропонує вам найкраще з аутсорсингу та використання програмного забезпечення для розрахунку заробітної плати в одному рішенні. Це автоматизоване рішення, яке економить багато часу та усуває помилки...
Fourth
fourth.com
Ми керуємо заробітною платою та адміністративною діяльністю, пов’язаною з кадрами, тож ви можете зосередитися на обслуговуванні своїх клієнтів. Маючи глибокий досвід роботи в індустрії гостинності, ми знаємо, як вирішувати унікальні проблеми, з якими ви стикаєтеся, пов’язані з працею, дотриманням ви...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Namely
namely.com
А саме – це єдина платформа для управління персоналом, заробітної плати, пільг і талантів, яка сподобається вашим співробітникам. Це більше, ніж програмне забезпечення для управління персоналом: це необхідні вам консультації з питань відповідності та переваг.
ZenHR
zenhr.com
У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове ...
Workstream
workstream.us
Workstream — це провідна платформа для кадрів, розрахунку заробітної плати та найму для погодинної робочої сили. Його інтелектуальна технологія оптимізує завдання відділу кадрів, щоб власники франчайзингу та бізнесу могли швидко рухатися, зменшувати витрати на робочу силу та спрощувати операції — ус...
WebHR
web.hr
WebHR — це комплексне соціальне програмне забезпечення для управління персоналом, яке охоплює все, від «найму» до «виходу на пенсію» для найважливішого активу вашої компанії — ваших співробітників. WebHR допоможе вашій команді відділу кадрів почати ефективне та ефективне управління персоналом. WebHR...
factoHR
factohr.com
Удосконалите управління персоналом за допомогою factoHR, вдосконаленої, орієнтованої на мобільні пристрої платформи HCM, яка автоматизує кожну функцію управління персоналом від найму до виходу на пенсію. Наша інтелектуальна платформа надає практичну інформацію, що дає вам змогу швидше досягати своїх...
Justworks
justworks.com
Justworks — це багатопродуктове рішення, яке пропонує глобальний нарахування заробітної плати, пільги, підтримку відповідності, відстеження робочого часу, HR-інструменти тощо з відзначеною нагородами підтримкою сертифікованих експертів HR. Ми впораємося з усіма дрібницями, щоб ви могли зосередитися ...
Paypro
payentry.com
Наше рішення для залучення талантів допомагає вашій організації шукати, відстежувати та оцінювати якісні таланти, щоб ви могли ефективніше та економічно ефективніше формувати залучену, високоефективну робочу силу. Це потужне рішення автоматизує та оптимізує процеси набору та найму для підтримки безп...
OnPay
onpay.com
OnPay створено для людей, які хочуть витрачати більше часу на ведення свого бізнесу (і менше на виконання службових завдань). Його відзначений нагородами розрахунок заробітної плати та відділ кадрів заощаджує власникам бізнесу понад 15 годин на місяць і звільняє їх, щоб зосередитися на прибутку.
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software є провідним постачальником комплексних та настроюваних рішень для роботи з персоналом, що пропонує потужну програмну платформу, яка є одночасно безкоштовною та гнучкою. Наша відданість принципам відкритого коду дозволяє організаціям будь-якого розміру та бюджету отримувати дост...
Wrapbook
wrapbook.com
Співпраця. Ефективність. швидкість. У світі кіно- та телевиробництва це більше, ніж просто модні слова. Це різниця між покращенням вашого дня та розпиленням бюджету на понаднормову роботу. Ось чому Wrapbook був розроблений як найкраща в галузі система підтримки — єдина платформа, яка допоможе вам пл...