Альтернативи - Monetate
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.
AfterShip
aftership.com
AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...
Duda
duda.co
Створюйте та продавайте веб-сайти з високою кількістю конверсій за допомогою Duda Professional Website Builder. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Розширення можливостей ВАС залучати потенційних клієнтів, продавати свої продукти та доносити своє повідомлення до світу! Ви лише в одній воронці!
ClickBank
clickbank.com
ClickBank є провідним світовим роздрібним продавцем із власним ринком. Ми дозволяємо продавцям і підприємцям збільшувати свої продажі за допомогою нашої глобальної партнерської мережі.
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — це платформа аналітики продуктів, яка допомагає компаніям відстежувати відвідувачів за допомогою спільної аналітики. Платформа використовує звіти про поведінку, щоб зрозуміти взаємодію користувачів із продуктами та надає статистику для прискорення роботи в режимі реального часу.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — канадська компанія-розробник програмного забезпечення зі штаб-квартирою у Ванкувері, Британська Колумбія. Компанія створює цільові сторінки для веб-сайтів і є організатором щорічної конференції «Заклик до дії».
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
PartnerStack
partnerstack.com
Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Створюйте та виконуйте маркетингові плани за лічені секунди за допомогою ШІ. Знайдіть найкращу тактику зростання вашого бізнесу за допомогою ШІ. Перемкніть маркетинг на автопілот і розвивайтеся.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.
Simplero
simplero.com
Ваш онлайн-бізнес став простим Simplero надає вам усі необхідні інструменти для створення та розвитку успішного онлайн-освітнього бізнесу в одному місці.
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Збільште ваші продажі та відвідуваність за допомогою єдиної системи вебінарів, яка створює повну пряму трансляцію події від реєстрації до повтору. WebinarJam має більше можливостей, не потребує завантажень і є найзначнішим удосконаленням трансляції в прямому ефірі, потокової трансляції подій і транс...
Omnisend
omnisend.com
Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.
Algolia
algolia.com
Algolia – це американська стартап-компанія, яка пропонує продукт веб-пошуку за моделлю SaaS (програмне забезпечення як послуга).
Awin
awin.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою глобальної мережі афілійованого маркетингу, яка надає маркетингові рішення для рекламодавців, агентств і видавців у всьому світі.
PostHog
posthog.com
Власний стек аналітики продуктів для розгортання у вашій інфраструктурі.
Leadpages
leadpages.com
Виходьте в Інтернет і розвивайтеся з Leadpages Найкращий вибір для малого бізнесу в усьому світі. Легко створюйте веб-сайти без коду, цільові сторінки з високою кількістю конверсій, спливаючі вікна, панелі сповіщень тощо.
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
Plerdy
plerdy.com
Інструменти оптимізації рівня конверсії Відстежуйте, аналізуйте та перетворюйте своїх відвідувачів на покупців Спробуйте безкоштовно 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Наші продукти
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
Instapage
instapage.com
Перетворіть кліки оголошень на конверсії за допомогою єдиної платформи цільових сторінок, призначеної для створення, персоналізації та оптимізації цільових сторінок після кліків у масштабі.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і новинних організацій для відстеженн...
BrandChamp
brandchamp.io
Процвітаючі бренди створюються за допомогою амбасадорів. Універсальне програмне забезпечення для керування амбасадором бренду, яке інтегрується з Shopify, Amazon і WooCommerce.
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
Litmus
litmus.com
Litmus допомагає маркетологам електронної пошти працювати ефективніше, виявляти дорогі помилки та прискорювати ефективність кампаній.
Evolup
evolup.com
Evolup — це єдине рішення, на 100% присвячене створенню афілійованих магазинів на основі штучного інтелекту. Безкоштовна 7-денна пробна версія, кредитна картка не потрібна!
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі
Get4views
get4views.com
Get4views - легальний сервіс просування YouTube каналів і відео. Це допомагає блогерам отримати перегляди та підписників, а також допомагає підприємствам збільшити продажі та залучити відвідувачів веб-сайту.
Offer18
offer18.com
Ефективна маркетингова платформа. Для афілійованих компаній, рекламодавців і рекламних мереж, щоб допомогти їм відстежувати, оптимізувати та вимірювати ефективність своїх мереж.
Regie.ai
regie.ai
З’явилася повністю персоналізована система продажів. За допомогою Regie.ai надсилайте релевантні повідомлення про продажі за лічені секунди.
Involve Asia
involve.asia
Involve — це провідна афілійована маркетингова платформа для партнерів і рекламодавців, яка може збільшити свій онлайн-дохід у Малайзії. Приєднуйтесь до нашої партнерської мережі зараз!
Marketcall
marketcall.com
Pay Per Call Affiliate Network Marketcall — найкращий вибір на ринку. Більше двохсот пропозицій Pay Per Call
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Braze
braze.com
Потужність, персоналізована взаємодія з клієнтами в режимі реального часу.
AutoOptimize
autooptimize.ai
Оптимізуйте свій веб-сайт за допомогою автоматизованих тестів A/B. AutoOptimize надає вам 50 високоефективних шаблонних тестів A/B, які, як доведено, підвищують коефіцієнт конверсії до 30% протягом 90 днів.
Rewardful
rewardful.com
Перетворіть своїх найбільших шанувальників на найкращих маркетологів. Rewardful — це простий спосіб для SaaS-компаній налаштувати афілійовані та реферальні програми за допомогою Stripe & Paddle. Просто підключіть свій обліковий запис і дозвольте нам відстежувати рефералів, знижки та комісії для вас...
Admitad
admitad.com
Ефективний маркетинг нового покоління. Набір рішень для рекламодавців, видавців і впливових осіб будь-якого розміру.
GrowSurf
growsurf.com
Розвивайте свій бізнес миттєво, щовечора. GrowSurf — це реферальне програмне забезпечення для технологічних стартапів. Наші клієнти бачать 300-1000% ROI + 9-40% щомісячного зростання.
PayKickstart
paykickstart.com
Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.
Lavender
lavender.ai
Lavender допомагає тисячам продавців у всьому світі швидше писати кращі електронні листи, отримуючи більше позитивних відповідей за менший час. Оцінка 4,9/5 на G2.
Mutiny
mutinyhq.com
ПЕРЕТВОРІТЬ СВІЙ ВЕБ-САЙТ НА КАНАЛ ДОХОДІВ №1. 95% ваших веб-відвідувачів не здійснять конверсію на вашому загальному веб-сайті. Mutiny спрощує націлювання та конверсію більшої кількості B2B-покупців на вашому сайті без персоналізації веб-коду.
Luna.ai
luna.ai
Знаходьте ідеальних потенційних клієнтів, надсилайте приголомшливі електронні листи. Прагнете розширюватися швидше, ніж лише за допомогою особистих зв’язків, без клопоту з пошуком потенційних клієнтів, що забирає багато часу? Штучний інтелект Luna революційно змінює спосіб пошуку потенційних клієн...
Yext
yext.com
Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це технологія роздрібного маркетингу, яка переосмислює те, як роздрібні продавці спілкуються зі своїми клієнтами за допомогою електронного маркетингу та персоналізації веб-сайту. Замовте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні!
Appcues
appcues.com
Реєстрація користувачів – це лише початок. Appcues дає змогу командам, які керують продуктами, вимірювати й покращувати впровадження продукту — без розробника. Щоб почати, створіть безкоштовний обліковий запис.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція відстежує, скільки ви витрачаєте на рекламу, які клієнти приходять через рекламу та що вони купують у вас.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу пришвидшити продажі та максимально утримати клієнтів завдяки очищеним даним, сегментованим аудиторіям і персоналізованим автоматизованим кампаніям. Ще ніколи не було так просто ...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...
Convert.com
convert.com
Програмне забезпечення для A/B-тестування Convert.com — найкраще рішення для агентств і компаній електронної комерції, які зосереджені на оптимізації рівня конвертації за допомогою програмного забезпечення для A/B-тестування, програмного забезпечення для багатоваріантного тестування або програмного ...