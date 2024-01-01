Альтернативи - MONEI
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. – це американська компанія, яка керує всесвітньою системою онлайн-платежів, яка підтримує грошові перекази в Інтернеті та є електронною альтернативою традиційним паперовим методам, таким як чеки та грошові перекази. Компанія працює як платіжний процесор для онлайн-продавців, са...
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американська фінансова компанія, яка надає онлайн-переказ грошей, послуги цифрових платежів і забезпечує клієнтів оборотним капіталом.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси програмування додатків (API) для веб-сайтів електронної ...
Skrill
skrill.com
Здійснюйте швидкі та безпечні платежі та міжнародні грошові перекази. Від ставок і торгівлі до покупок і ігор, Skrill спрощує управління вашими грошима.
Razorpay
razorpay.com
Шлюз онлайн-платежів для Індії з найкращим у своєму класі API, процедурою інтеграції, надійним захистом і потужною інформаційною панеллю
Neteller
neteller.com
Зареєструйте безкоштовний обліковий запис NETELLER для швидшого та безпечнішого способу надсилати та отримувати гроші онлайн. Відкрийте для себе наш відзначений нагородами електронний гаманець сьогодні.
GoCardless
gocardless.com
Інформаційна панель GoCardless – це місце, де ви керуватимете клієнтами, налаштовуватимете плани та отримуватимете платежі прямим дебетом.
Mollie
mollie.com
Почніть розвивати свій бізнес із Mollie Payments: ✓ Приймайте платежі за 15 хвилин ✓ Чесна ціна ✓ Усі провідні методи оплати. Отримайте гроші зараз »
Xendit
xendit.co
Легко приймайте та надсилайте платежі. Xendit є провідним платіжним шлюзом для Індонезії, Філіппін і Південно-Східної Азії. Завдяки єдиній інтеграції ваш бізнес зможе приймати платежі в Індонезії та на Філіппінах. Кредитні та дебетові картки, електронні гаманці, банківський переказ тощо.
WePay
wepay.com
WePay – це постачальник послуг онлайн-платежів зі Сполучених Штатів, який надає інтегроване та настроюване платіжне рішення через свої API для компаній-платформ, таких як краудфандингові сайти, торгові майданчики та компанії, що займаються програмним забезпеченням для малого бізнесу. Він пропонує па...
PaySimple
paysimple.com
Увійдіть у свій обліковий запис PaySimple. Немає облікового запису? Зареєструйтеся, щоб почати приймати платежі онлайн, автоматизувати виставлення рахунків і рахунків-фактур і створити безпечну базу даних клієнтів.
Cashfree
cashfree.com
Платежі для цифрової Індії. Найшвидший і найпростіший спосіб збирати платежі та здійснювати виплати для підприємств, що розвиваються
Poynt
poynt.com
Poynt від GoDaddy: ваше універсальне платіжне рішення Omnicommerce. Poynt — це платформа для підключеної торгівлі, включно з обладнанням, програмним забезпеченням і додатками, яка надає торговцям технологію для трансформації свого бізнесу.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com допомагає вашому бізнесу пропонувати більше методів оплати та валют більшій кількості клієнтів. Найкраща у своєму класі система кредитної картки та альтернативний платіжний шлюз.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla – це компанія електронної комерції, яка працює лише в США і надає систему онлайн-платежів і мережу мобільних платежів.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security (VGS) дозволяє працювати з конфіденційними даними без витрат або зобов’язань щодо захисту даних. VGS також допоможе вам отримати сертифікати відповідності PCI, SOC2 та інші. VGS — це зберігач конфіденційних даних, який забезпечує безпеку «під ключ» без змін до існуючих продуктів а...
Recurly
recurly.com
Recurly забезпечує керування рахунками за передплату корпоративного рівня для тисяч компаній у всьому світі.
LEDGERS
ledgers.cloud
Залишайтеся на зв’язку з бізнесом Інструменти виставлення рахунків, відвідування, відповідності податку на товари та послуги, бухгалтерського обліку та подання податкових декларацій, які допоможуть вам керувати своїм бізнесом будь-де та будь-коли.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge — це набір інструментів збору платежів, які працюють безпосередньо в системах, які вже використовує ваш бізнес.
Monnify
monnify.com
Monnify — це платіжний шлюз для компаній, який дозволяє приймати платежі від клієнтів як періодично, так і одноразово. Monnify пропонує компаніям простіший, швидший і дешевший спосіб отримувати гроші за свої веб- і мобільні додатки за допомогою зручних методів оплати для клієнтів із найвищими показн...
Trustly Personal
trustly.com
Безпроблемні банківські платежі. Простіший і безпечніший спосіб оплати. Здійснюйте або отримуйте онлайн-платежі безпосередньо зі свого банківського рахунку. Просто миттєво ввійдіть у свій банк із сайту/додатка продавця. Немає програми для завантаження, введення вручну та створення облікового запису...
Rapyd
rapyd.net
Rapyd, глобальна фінансово-технологічна організація, створила провідну в світі глобальну платіжну мережу, що дозволяє компаніям інтегрувати локальні методи оплати через єдиний API.
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe — це сучасна та надійна платіжна платформа, яка дозволяє вашим клієнтам платити як, коли та де вони хочуть. Приймайте готівку, дебет, кредит, ACH і мобільні способи оплати, включно з Apple Pay і Google Pay — усе на одній платформі. PayNearMe створює інноваційну технологію з наголосом на вз...
Adyen
adyen.com
Наскрізні платежі, дані та управління фінансами в одному рішенні. Зустрічайте платформу фінансових технологій, яка допоможе вам швидше реалізувати свої амбіції.
Truevo
truevo.com
Truevo є ліцензованим еквайєром і фінтех-компанією, яка обслуговує підприємства по всій Європі. Ми зосереджуємося на наданні наскрізних платіжних рішень, які забезпечують більш високий рівень прийому, більш високу швидкість транзакцій і оптимальну безпеку. Ми розуміємо, що кожен бізнес є унікальним,...
Tranzzo
tranzzo.com
Ми зробили все можливе, щоб забезпечити надійні онлайн-платежі, щоб компанії могли зосередитися на більш важливих речах. Ми розробляємо рішення та технології, які дозволяють користувачам платити онлайн, де вони хочуть.
Teya
teya.com
Ми розробляємо інструменти, щоб розблокувати безпроблемні платежі, краще управління бізнесом, нових і постійних клієнтів, і все це на чесних умовах. Наша пропозиція «все-в-одному» розроблена, щоб спростити повсякденну роботу та розкрити потенціал зростання, щоб позбавити їх від того, що забирає раді...
Maxpay
maxpay.com
Maxpay — це міжнародна платіжна платформа, яка допомагає монетизувати ваш торговий майданчик, інтернет-вітрину та послугу підписки за кілька кліків
Solidgate
solidgate.com
Приймати онлайн-платежі. Наша універсальна платформа обробки платежів забезпечує безперебійні онлайн-покупки та оптимізовану платіжну інфраструктуру. Увімкніть картковий еквайринг і локальні способи оплати по всьому світу: на настільному комп’ютері, мобільному пристрої та в програмі.