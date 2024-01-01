Альтернативи - Mondu

Simpl

getsimpl.com

Simpl — це провідна в Індії мережа оплати в один дотик, призначена для того, щоб зробити платежі непомітними та інтелектуальними для грошей. Він прагне до спрощення та демократизації цифрової трансформації в платіжному просторі. Будучи провідною платформою споживчого досвіду в Індії, Simpl має на м...