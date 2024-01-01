Mondu сприяє інноваціям у B2B-платежах. Привівши платежі B2B до рівня B2C і поставивши клієнтів у центр платіжного потоку, Mondu забезпечує безперебійний і найсучасніший досвід. Рішення Mondu дозволяє продавцям і торговим майданчикам пропонувати своїм бізнес-клієнтам у Європі та Великобританії найпопулярніші методи оплати B2B і гнучкі умови оплати в багатоканальному режимі, як онлайн, так і офлайн. Результатом є взаємовигідна історія: бізнес-клієнти мають можливість купувати та платити, коли їм заманеться, що призводить до вищого коефіцієнта конверсії та середньої вартості замовлення та, зрештою, стимулює зростання продавців і ринків. Компанія Mondu GmbH була заснована в 2021 році підприємцями Мальте Хаффманом, Філіпом Повелом і Гілом Данцігером з метою спрощення платіжних операцій B2B. Mondu має команду з понад 140 талановитих професіоналів із різним професіоналом і досвідом роботи в найкращих компаніях у сфері технологій та інших сферах. Mondu залучив 90 мільйонів доларів США у вигляді акціонерного та позикового фінансування від провідних інвесторів Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective та банку VVRB.

Вебсайт: mondu.ai

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