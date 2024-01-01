Mondu

Mondu

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Вебсайт: mondu.ai

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Mondu сприяє інноваціям у B2B-платежах. Привівши платежі B2B до рівня B2C і поставивши клієнтів у центр платіжного потоку, Mondu забезпечує безперебійний і найсучасніший досвід. Рішення Mondu дозволяє продавцям і торговим майданчикам пропонувати своїм бізнес-клієнтам у Європі та Великобританії найпопулярніші методи оплати B2B і гнучкі умови оплати в багатоканальному режимі, як онлайн, так і офлайн. Результатом є взаємовигідна історія: бізнес-клієнти мають можливість купувати та платити, коли їм заманеться, що призводить до вищого коефіцієнта конверсії та середньої вартості замовлення та, зрештою, стимулює зростання продавців і ринків. Компанія Mondu GmbH була заснована в 2021 році підприємцями Мальте Хаффманом, Філіпом Повелом і Гілом Данцігером з метою спрощення платіжних операцій B2B. Mondu має команду з понад 140 талановитих професіоналів із різним професіоналом і досвідом роботи в найкращих компаніях у сфері технологій та інших сферах. Mondu залучив 90 мільйонів доларів США у вигляді акціонерного та позикового фінансування від провідних інвесторів Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective та банку VVRB.
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення «Оплата в розстрочку» та «Купи зараз, заплати пізніше» (BNPL).

Вебсайт: mondu.ai

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Klarna

Klarna

klarna.com

Affirm

Affirm

affirm.com

Zip

Zip

zip.co

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Tamara

Tamara

tamara.co

Zilch

Zilch

zilch.com

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Paythen

Paythen

paythen.co

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Payplug

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Relay Payments

Relay Payments

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PayTrace

paytrace.net

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Shopamine

Shopamine

shopamine.com

Vartana

Vartana

vartana.com

Autopista Costanera Norte

Autopista Costanera Norte

web.costaneranorte.cl

Trustly Business

Trustly Business

trustly.com

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

Integration Labs

Integration Labs

integrationlabs.co

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