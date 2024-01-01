Momentum Suite

Momentum Suite

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Вебсайт: momentumsuite.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Momentum Suite» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Кросплатформне рішення для тестування програмного забезпечення E2E. Ми створюємо ігровий майданчик, який дозволить вам більше зосередитися на зручності використання, а не стикатися з ручним та індивідуальним тестуванням.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: momentumsuite.com

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Qase

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Userfeel

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Sauce Labs

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Browserling

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browserling.com

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Webapp.io

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Freestar

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freestar.com

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prodperfect.com

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Apoxy

apoxy.dev

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