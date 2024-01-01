Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MODX» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

MODX — це універсальна платформа, що пропонує систему керування контентом (CMS) із відкритим кодом і керований хмарний хостинг. Це дозволяє користувачам створювати, керувати та масштабувати динамічні веб-сайти з надзвичайною швидкістю, безпекою та гнучкістю. MODX обслуговує розробників і менеджерів вмісту, надаючи інструменти для співпраці, розміщення вмісту та безперебійного оновлення, забезпечуючи безпечне та ефективне середовище веб-розробки

Вебсайт: modx.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MODX». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.