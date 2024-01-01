Modulr

Modulr

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Вебсайт: modulrfinance.com

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Ми є цифровою платформою, яка усуває необхідність використовувати ваш банк для банківських рахунків і платежів. Ми автоматизуємо ваші платіжні потоки, вбудовуємо платежі у вашу платформу та даємо вам змогу створювати нові платіжні продукти та послуги. Все з одного API.
Категорії:
Finance
Вбудоване програмне забезпечення для платежів
Програмне забезпечення для обробки платежів

Вебсайт: modulrfinance.com

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Альтернативи

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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cardinity.com

PayTrace

PayTrace

paytrace.net

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

TrueLayer

TrueLayer

truelayer.com

Connectpay

Connectpay

connectpay.com

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