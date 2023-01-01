Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Тестування мобільного інтерфейсу, спрощене. Пишіть, оновлюйте та запускайте тести інтерфейсу користувача за лічені хвилини, а не за дні.

Вебсайт: mobile.dev

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