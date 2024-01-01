Альтернативи - mmhmm OOO

DeepHow

deephow.com

DeepHow — це перше рішення штучного інтелекту для збору ноу-хау та навчання кваліфікованих професій. Це, по суті, відеоплатформа та додаток для запису, який дозволяє організаціям записувати свої процеси на смарт-пристрій, завантажувати його на платформу через хмару, а потім використовувати штучний і...