Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Minuto30» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Minuto30.com — це інтернет-сайт новин, який використовує технологічні можливості та можливості для створення спільноти для надання цифрових новин.

Вебсайт: minuto30.com

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