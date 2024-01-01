Minute7

Minute7

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Вебсайт: minute7.com

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Minute7 — це інструмент відстеження часу та витрат, який легко інтегрується з QuickBooks Online & Desktop. Minute7 призначений для всіх типів малого та середнього бізнесу від фрілансерів до компаній зі списку Fortune 500. У нас немає прихованих комісій. Ми просто стягуємо 8 доларів США з користувача на місяць.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: minute7.com

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Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

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