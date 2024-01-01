Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Minute7» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Minute7 — це інструмент відстеження часу та витрат, який легко інтегрується з QuickBooks Online & Desktop. Minute7 призначений для всіх типів малого та середнього бізнесу від фрілансерів до компаній зі списку Fortune 500. У нас немає прихованих комісій. Ми просто стягуємо 8 доларів США з користувача на місяць.

Вебсайт: minute7.com

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