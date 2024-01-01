Minerva — це інструмент, який допомагає створювати та розповсюджувати вичерпну документацію. Використовуючи створення контенту на основі штучного інтелекту, Minerva автоматизує процеси, які включають, але не обмежуються цим, посібники користувача, відео про продукти та покрокові інструкції. Він має набір інструментів для налаштування та дозволяє користувачам плавно переходити між різними форматами. Minerva також пропонує функціональні можливості для створення будь-якою мовою та «розповіді» за допомогою голосу клієнта для більш персоналізованого та привабливого досвіду. Завдяки зручному розширенню для браузера Minerva дозволяє створювати посібники без важких завантажень або інсталяцій. Основною особливістю цього інструменту є його голосова розповідь на основі штучного інтелекту, яка, здається, використовує ваш голос будь-якою мовою на ваш вибір. На користь команд цей інструмент спрощує процес створення та розповсюдження демонстрацій продукту, заощаджуючи таким чином час, зусилля та, можливо, ресурси. Minerva також пропонує різноманітні параметри обміну, наприклад можливість завантажувати зображення, PDF-файли та відео. Крім того, користувачі можуть налаштувати видимість путівника як приватну, забезпечуючи безпечне розповсюдження, зберігаючи доступ до путівника.

Вебсайт: minervaknows.com

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