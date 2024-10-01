Альтернативи - Mineral
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — це глобальна платформа для сучасної робочої сили. Корпоративне HCM-рішення Dayforce поєднує в собі нарахування заробітної плати, управління персоналом, пільги, управління талантами, управління робочою силою тощо в одній хмарній програмі, щоб забезпечити безмежну робочу силу сьогодні. Dayf...
D2L Brightspace
d2l.com
Звільніться від обмежень LMS за допомогою D2L Brightspace, інноваційної платформи для навчання, створеної, щоб допомогти вам створити високоперсоніфікований досвід, який розкриє потенціал учнів у масштабі. Brightspace створено для навчання на кожному етапі життя — від перших днів навчання в школі до...
Paylocity
paylocity.com
Наша комплексна програмна платформа дає професіоналам відділу кадрів спосіб легко керувати щоденними завданнями щодо нарахування заробітної плати, пільг, талантів і управління персоналом. Але те, що відрізняє нас, це те, що наша технологія підтримується культурою, яка справді дбає про успіх наших кл...
Paycom
paycom.com
Протягом 25 років Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) спрощує бізнес і життя своїх співробітників за допомогою простих у користуванні технологій управління персоналом і розрахунку заробітної плати, щоб підвищити прозорість завдяки прямому доступу до їхніх даних. А завдяки першому в галузі рішенню Beti...
Moodle
moodle.org
Moodle — це багатофункціональна, безпечна та масштабована система керування навчанням із відкритим вихідним кодом, яка легко інтегрується з іншими платформами та може бути налаштована для будь-якого обраного вами методу навчання чи навчання. Зі свіжими та інтуїтивно зрозумілими інтерфейсами Moodle п...
Rippling
rippling.com
Rippling надає підприємствам єдине місце для управління персоналом, ІТ та фінансами — у всьому світі. Він об’єднує всі системи робочої сили, які зазвичай розкидані по компанії, як-от нарахування заробітної плати, витрати, пільги та комп’ютери. Вперше в історії ви можете керувати й автоматизувати кож...
Open LMS
openlms.net
Open LMS — це система керування навчанням (LMS), яка легко налаштовується і масштабується відповідно до цілей вашої організації. Ми допомагаємо тисячам клієнтів у всьому світі, від індустрії до вищої освіти, надаючи звичний досвід для учнів, передові інструменти екосистеми, поглиблені звіти та дані,...
Deel
letsdeel.com
Deel — це універсальна HR-платформа для глобальних команд. Це означає наскрізне управління персоналом для будь-якої команди в будь-якому місці. За лічені хвилини найміть штатних працівників або незалежних підрядників, приєднайте до них і оплачуйте їх. Уперше ви матимете центральний огляд усієї вашої...
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — це LMS, створена для успішного навчання. Розроблений, щоб отримати «так» від усіх, це місце, де чудові команди та компанії можуть розвиватися. Завдяки досвіду, який повністю налаштовується, простий у управлінні та приємний у використанні, команди приймають навчання, почуваючись як удома....
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) робить світ кращим для всіх. Наша хмарна платформа та рішення допомагають оцифрувати й уніфікувати організації, щоб вони могли знаходити розумніші, швидші та кращі способи організації роботи. Таким чином, співробітники та клієнти можуть бути більш зв’язаними, більш інноваційни...
Skillsoft
skillsoft.com
Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяк...
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn – це хмарна платформа управління знаннями та навчанням для бізнесу. За допомогою Zoho Learn ви можете централізувати інформацію вашої компанії, створювати інтерактивні курси та отримувати докладні звіти про прогрес ваших учнів. Завдяки потужним функціям для легкого створення вмісту та спі...
KodeKloud
kodekloud.com
СТАНЬТЕ ЕКСПЕРТОМ DEVOPS ЗА ДОПОМОГОЮ НАШОЇ ПЛАТФОРМИ НАВЧАННЯ В ДІЇ. KodeKloud вірить у підхід навчання на практиці. Ми віримо, що такий підхід до навчання дозволяє нашим студентам максимально розкрити свій потенціал, що допоможе вам побудувати успішну кар’єру DevOps.
Showpad
showpad.com
Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше у...
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds — це легка LMS, яка дозволяє компаніям надавати клієнтам, співробітникам і партнерам винятковий досвід електронного навчання. Від Unicorn SaaS, як-от Brevo та Lokalise, до міжнародних організацій, як-от ЮНІСЕФ і ООН, і від світових виробників, як-от Yamaha та LG, до різноманітних установ...
LearnDash
learndash.com
Найпотужніша система керування навчанням для WordPress. Створюйте професійні, захоплюючі курси всього за кілька кліків.
Sana AI
sana.ai
Sana — це навчальна платформа на основі штучного інтелекту, яка дозволяє організаціям отримувати доступ до знань і ділитися ними, автоматизувати адміністративні завдання та працювати швидше, ніж будь-коли раніше. Платформа пропонує такі інструменти та функції, як створення живого та самостійного на...
Trainual
trainual.com
Trainual – це платформа для передачі знань і навчання, на якій зростаючі команди будують інструкцію щодо того, як вони роблять те, що вони роблять. За допомогою Trainual кожен процес, політика та процедура для всіх ролей і обов’язків у вашому бізнесі легко документуються, організовуються, призначают...
Schoox
schoox.com
Schoox — це програмне забезпечення для навчання на робочому місці, орієнтоване на людей. Люди не гвинтики, і Schoox розроблено для того, як люди насправді навчаються. Ми підтримуємо зацікавленість учнів, дозволяючи вам надавати більше видів контенту, де б вони не були, від першої лінії до корпоратив...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits – це компанія зі Сполучених Штатів, яка пропонує компаніям хмарне програмне забезпечення як послугу для управління їхніми людськими ресурсами, приділяючи особливу увагу допомозі з медичним страхуванням. Zenefits було засновано в 2013 році. Її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. .
Degreed
degreed.com
Чи є у вас навички, щоб взятися завтра? Degreed поєднує навчання та кар’єрне зростання з бізнес-можливостями за допомогою єдиного плавного досвіду розвитку навичок, тому ваша організація та ваші співробітники завжди готові подолати наступну велику перешкоду.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — це потужна та інтуїтивно зрозуміла платформа для організацій, що дозволяє створювати та проводити якісні онлайн-навчання. Перший у своєму роді Coassemble поєднує зручну систему керування навчанням із видатними можливостями швидкого створення. За допомогою Coassemble організації можуть с...
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp — це навчальна хмара, створена для сучасного підприємства. Завдяки модулям самостійного навчання, функціям інтерактивного коучингу та надійним процесам сертифікації WorkRamp дозволяє командам створювати персоналізований досвід навчання в масштабі для співробітників, клієнтів і партнерів. За...
Docebo
docebo.com
Docebo — це найпотужніша у світі навчальна платформа, інтуїтивно зрозуміла для адміністраторів, захоплююча для тих, хто навчається, і трансформаційна для компаній. Основні відмінності включають: - Можливість надавати гіперперсоналізований досвід навчання багатьом аудиторіям, включаючи співробітників...
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS надає повне рішення для репетиторів, інститутів і організацій для проведення онлайн-занять у прямому ефірі та запуску курсів для самостійного навчання. WizIQ простий у використанні, доступний і дає учням свободу доступу до курсів з будь-якого місця та пристрою. За допомогою WizIQ компанії ...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs є провідним постачальником програмного забезпечення SaaS, призначеного для створення розумніших співробітників і щасливіших клієнтів. Завдяки повному набору інструментів, включаючи Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM тощо, ProProfs дає змогу організаціям покращити ...
SkillsBoard
skillsboarding.com
Перша платформа для навчання та управління талантами, що базується на навичках, яка залучає людей через особистий та сертифікований паспорт
OneTrust
onetrust.com
Наша платформа Trust Intelligence Platform допомагає організаціям об’єднувати дані, команди та процеси. Дізнайтеся, як OneTrust створює та реалізує довіру в бізнесі.
BrainStorm
brainstorminc.com
Оснастіть свою команду єдиною навчальною платформою, спеціально створеною для впровадження програмного забезпечення. Прискорення адаптації, зменшення підтримки, поглиблення взаємодії та збільшення використання. Незалежно від того, чи є ви постачальником рішень, який адаптує нових клієнтів, ІТ-команд...