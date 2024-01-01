Альтернативи - MindSumo

Instagram

instagram.com

Instagram (зазвичай скорочено IG або Insta) — американська соціальна мережа для обміну фотографіями та відео, що належить Facebook, створена Кевіном Сістромом і Майком Крігером і спочатку була запущена на iOS у жовтні 2010 року. Версія для Android була випущена в квітні 2012 року, а потім і інтерфей...