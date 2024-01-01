Альтернативи - MindSmith
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде наступним — чи це наст...
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...
Top Hat
tophat.com
Top Hat допомагає тисячам викладачів коледжів і університетів створити ідеальний курс, який залучає студентів і покращує розуміння в аудиторії та поза нею.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — це провідна платформа візуальної комунікації, яка дозволяє будь-кому створювати професійно виглядаючі та привабливі відео та презентації за лічені хвилини, не потребуючи жодних дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній зі списку Fortune 500, ви...
Visme
visme.co
Visme — це універсальна платформа, яка дає змогу професіоналам, які не займаються дизайном, із провідних компаній змінити спосіб створення, обміну та публікації цікавих презентацій, документів, візуальних звітів, візуалізацій даних та інших візуальних форматів за менший час. Користувачі з IBM, Golde...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Перетворіть будь-який предмет на приголомшливий онлайн-курс за допомогою LearningStudioAI. Наш інструмент розробки на основі штучного інтелекту полегшує створення курсів, тож ви можете зосередитися на найважливішому – створенні цікавого контенту. Насолоджуйтеся безперебійним масштабуванням на всіх...
360Learning
360learning.com
360Learning — це LMS для спільного навчання. Ми дозволяємо компаніям підвищувати кваліфікацію зсередини, перетворюючи їхніх експертів на чемпіонів для зростання співробітників, клієнтів і партнерів.
LearnWorlds
learnworlds.com
Створюйте та продавайте онлайн-курси на власному веб-сайті. Найкраща платформа онлайн-курсів для створення, продажу та просування ваших онлайн-курсів. Почніть монетизувати свої навички, досвід і аудиторію.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — це потужна та інтуїтивно зрозуміла платформа для організацій, що дозволяє створювати та проводити якісні онлайн-навчання. Перший у своєму роді Coassemble поєднує зручну систему керування навчанням із видатними можливостями швидкого створення. За допомогою Coassemble організації можуть с...
Articulate 360
articulate.com
Платформа для творців №1 для навчання на робочому місці. Понад 118 000 організацій, включаючи всі 100 зі списку Fortune 100, створили мільйони курсів за допомогою наших інструментів для творців.
VidGrid
vidgrid.com
Нам довіряють понад 250 виняткових клієнтів у всьому світі, включаючи Університет Небраски, Mortenson Construction, Medtronic, Ibotta і Tyler Technologies. VidGrid — це інтерактивна відеоплатформа для навчання та розвитку, яка найшвидше розвивається. VidGrid — найпростіша, але надійна відеоплатформа...
ProProfs
proprofs.com
Програмне забезпечення бази знань ProProfs — це потужний інструмент, який використовується для створення приватної та публічної бази знань для співробітників і клієнтів відповідно. Це допомагає зменшити кількість заявок клієнтів, покращити внутрішню співпрацю команди, оптимізувати бізнес-процеси та ...
Gnowbe
gnowbe.com
Створюйте інтерактивні, групові мікронавчання за лічені хвилини! Відзначений нагородами авторський інструмент Gnowbe дає змогу творцям розробляти, полегшувати та аналізувати спільний досвід навчання – ідеально підходить для навчання та адаптації. Основні функції включають: - Мікронавчання - Соціальн...
Rise
rise.com
Rise – це онлайн-система навчання, яку люблять співробітники. Це комплексна система, завдяки якій онлайн-навчання легко створювати, приємно проходити та легко керувати. Ви отримуєте все необхідне для керування навчанням онлайн в одній інтуїтивно зрозумілій системі корпоративного класу. Завдяки чудов...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання та залучення працівників на базі штучного інтелекту покоління, яка допомагає компаніям адаптуватися, підвищувати кваліфікацію та утримувати співробітників за допомогою інтерактивних навчальних модулів, курсів програмного забезпечення на основі EQ та опиту...
Instruqt
instruqt.com
Instruqt — це практична віртуальна ІТ-лабораторія для розвитку продукту. Ми допомагаємо розробникам програмного забезпечення створювати попит у масштабі та сприяти сприйняттю та використанню, пропонуючи практичний досвід роботи з продуктом у веб-переглядачі. Instruqt створює робочу версію вашого про...
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування впису...
PandaSuite
pandasuite.com
Найбільш інтерактивний конструктор без коду. PandaSuite, розроблений паризькою командою та запущений у 2015 році, є простою та креативною платформою SaaS для створення програм та інтерактивного досвіду без рядка коду. Створюйте візуально за допомогою PandaSuite Studio: проектуйте свої екрани, грайте...
LearnUpon
learnupon.com
LMS (Програмне забезпечення для керування навчанням) від LearnUpon дозволяє вам запропонувати захоплюючий досвід навчання, який впливає на те, що має значення – продуктивність, утримання та зростання. Надайте своїм командам інструменти, щоб забезпечити захоплюючий досвід навчання, який впливає на н...
7taps
7taps.com
Три роки тому компанія 7taps запровадила концепцію ефективного впровадження мікронавчання в L&D ландшафті підприємства, і ми продовжуємо домінувати в цьому просторі. Ми унікально пропонуємо блискавичне, високоякісне створення мікронавчання, яке дозволяє вам спілкуватися з учнями, де б вони не були. ...
CLASSUM
classum.com
Завдяки хмарній платформі, де учасники курсу можуть спілкуватися за допомогою публікацій, живих сесій, чатів і унікальних взаємодій, CLASSUM пропонує безперебійне спілкування для покращення всіх навчальних середовищ, онлайн або особисто. --- CLASSUM був заснований у 2018 році Черін Лі та Юджін Чой, ...
Flowclass
flowclass.io
Flowclass — це платформа, призначена для викладачів і репетиторів для створення цільових сторінок для курсів, які можна використовувати як окрему сторінку профілю або інтегрувати в існуючий веб-сайт. Ми інтегрували маркетингові інструменти, системи бронювання та оплати в одну платформу, щоб ви могли...
Exly
exlyapp.com
Exly — це безкодова універсальна платформа SaaS для створення та розвитку вашого бізнесу з нуля. Ви можете організовувати не лише записані курси, але й живі заняття та вебінари та надсилати посилання через WhatsApp. Ви можете записувати та керувати своїми курсами та розміщувати їх на сторінці продаж...
AcademyOcean
academyocean.com
Відкрийте для себе комплексну систему управління навчанням (LMS) і програмне забезпечення Платформи електронного навчання, призначене для легкого створення та проведення корпоративних навчальних курсів. Спробуйте швидку розробку курсу та заплануйте демонстрацію вже сьогодні! AcademyOcean — це систе...
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox в LMS (система управління навчанням) на базі ШІ. Функція штучного інтелекту створить для вас чернетку курсу та помістить його в редактор курсу, щоб ви могли редагувати курс і додавати будь-які відсутні частини. Це суттєво скорочує час на створення курсової роботи. Організації можуть викори...
BranchTrack
branchtrack.com
Створіть, розробіть і запропонуйте захоплююче електронне навчання на основі сценаріїв у вашому браузері. Використовуйте з Lectora, Storyline, Captivate та майже будь-яким іншим програмним забезпеченням для електронного навчання.
Disco
disco.co
Розкрийте потенціал вашої навчальної спільноти з Disco. Оптимізуйте підключення членів, скористайтеся допомогою штучного інтелекту та отримуйте корисну інформацію за допомогою відзначеної нагородами платформи Disco. Нагорода EdTech Breakthrough Awards назвала Disco однією з найінноваційніших компані...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Група FLOWSPARKS має багаторічний досвід у розробці цифрових навчальних модулів. З цього бачення виник повноцінний пакет FLOWSPARKS Suite. Ви можете легко розробити інтерактивне електронне навчання, поєднавши навчальні формати, розумні шаблони та розумні програми в інструменті розробки FLOWSPARKS. П...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — це надійне рішення для керування навчанням, яке дозволяє легко призначати навчання та відстежувати прогрес співробітників. Його інтуїтивно зрозумілий конструктор курсів спрощує створення вмісту, а бібліотека готових курсів пропонує навчання та підвищення кваліфікації, яка потрібна ваш...
Meleton
meleton.com
Meleton — платформа для створення онлайн-курсів. Понад 6000 шкіл та експертів створюють курси, які допомагають понад 50 000 студентам отримати нові знання або опанувати нові навички. З MELETON ВИ МОЖЕТЕ: Створити власний онлайн-курс на будь-яку тему. Приймайте платежі за продаж онлайн-курсів. Викори...