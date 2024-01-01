Mindreader — це інструмент штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти компаніям покращити навички керування клієнтами та спілкування. Він використовує методи профілювання ШІ, яким навчали провідні банки, страхові компанії та компанії з нерухомості в Азії. Використовуючи фотографії профілів клієнтів або цифрові сліди (наприклад, публікації в соціальних мережах і повідомлення в чаті), Mindreader аналізує лінгвістику та фізіогноміку, щоб передбачити їх психологічний тип за чотирма категоріями: лицар, дослідник, цілитель і чарівник. Інструмент надає персоналізовану інформацію та рекомендації для різних сценаріїв спілкування, починаючи від підходу до обробки заперечень. Це допомагає користувачам зрозуміти найкращий спосіб взаємодії з клієнтами на основі їхніх особистісних рис, уподобань і стилів спілкування. Метою Mindreader є покращення спілкування та усунення бар’єрів шляхом виявлення та адаптації до профілю кожного клієнта. Відгуки клієнтів підкреслюють переваги використання Mindreader, такі як більш ефективне закриття угод, розуміння мови та вподобань клієнтів, а також економія часу та зусиль на представлення інформації. Інструмент також був представлений у різних ЗМІ. Підприємства, які використовують Mindreader, можуть розраховувати на мінімізацію конфліктів, покращення утримання співробітників і економію часу, розробляючи презентації, які резонують із клієнтами та привабливі для їхньої підсвідомості. Інструмент перетворює фізіономію та лінгвістику на практичні інструменти, які покращують спілкування. Для отримання додаткової інформації та відповідей на поширені запитання користувачі можуть відвідати веб-сайт Mindreader або зв’язатися безпосередньо з командою.

Вебсайт: themindreader.ai

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