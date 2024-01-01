Альтернативи - MindMeister

XMind

xmind.works

Ваш улюблений Mind Toolbox, тепер відкритий в Інтернеті. Веб-версія XMind, що працює в будь-яких сучасних браузерах. Він підключається до вашого Dropbox, Google Drive і OneDrive. Читайте, редагуйте та створюйте інтелектуальні карти в будь-який час і в будь-якому місці.