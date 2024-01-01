MindFi

MindFi

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Вебсайт: mindfi.co

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Психічне здоров’я співробітників – легко для всіх. MindFi — це недорога платформа для допомоги працівникам і благополуччя, яка допомагає малим і середнім командам визначити пріоритет психічного здоров’я на робочому місці — своєчасно та завчасно. Трансформація психічного здоров'я для корпоративної Азії.

Вебсайт: mindfi.co

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