Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MindFi» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Психічне здоров’я співробітників – легко для всіх. MindFi — це недорога платформа для допомоги працівникам і благополуччя, яка допомагає малим і середнім командам визначити пріоритет психічного здоров’я на робочому місці — своєчасно та завчасно. Трансформація психічного здоров'я для корпоративної Азії.

Вебсайт: mindfi.co

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MindFi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.