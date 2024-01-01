Mindee

Mindee

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Вебсайт: mindee.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Витягніть будь-яку точку даних із будь-якого документа за допомогою другого Mindee — це перша повністю горизонтальна платформа для розуміння документів, орієнтована на розробників. Ми допомагаємо розробникам і групам продуктів у всьому світі створювати найбільш інтуїтивно зрозумілий і ефективний досвід роботи з документами. Використовуючи Mindee, ви зможете: - Створювати чарівний UX, використовуючи наш синхронний API із часом відповіді за 1 секунду - Вирізняти свій продукт за допомогою найновіших моделей глибокого навчання комп'ютерного зору - Масштабувати всюди. Ми повністю агностик мови та не залежимо від шаблонів - Заощаджуйте час і клопоти ваших користувачів, звільняючи їх від введення даних вручну - Легко інтегруйте миттєво у вашу дорожню карту завдяки нашим клієнтським бібліотекам усіма основними мовами та нашій чистій документації - Спіть спокійно знаючи, що все відбувається в масштабованій і безпечній інфраструктурі, повністю сумісній з GDPR - Розширюйте задоволення, використовуючи всі інструменти нашого програмного забезпечення з відкритим кодом - Довіряйте рахунку. Без плати за встановлення, без плати за платформу та без плати за обслуговування. Ваш єдиний KPI - це ваш обсяг? Наш теж! Ми дуже пишаємося тим, що є одним із найбільш швидкозростаючих програмних продуктів у багатьох галузях, починаючи від фінансових послуг, логістики та охорони здоров’я до будівництва, страхування та державного управління. Уся команда, яка працює на всіх континентах, з нетерпінням чекає на вашу думку та ваш приклад використання, щоб допомогти вам якнайкраще.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: mindee.com

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Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

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