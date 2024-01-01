Витягніть будь-яку точку даних із будь-якого документа за допомогою другого Mindee — це перша повністю горизонтальна платформа для розуміння документів, орієнтована на розробників. Ми допомагаємо розробникам і групам продуктів у всьому світі створювати найбільш інтуїтивно зрозумілий і ефективний досвід роботи з документами. Використовуючи Mindee, ви зможете: - Створювати чарівний UX, використовуючи наш синхронний API із часом відповіді за 1 секунду - Вирізняти свій продукт за допомогою найновіших моделей глибокого навчання комп'ютерного зору - Масштабувати всюди. Ми повністю агностик мови та не залежимо від шаблонів - Заощаджуйте час і клопоти ваших користувачів, звільняючи їх від введення даних вручну - Легко інтегруйте миттєво у вашу дорожню карту завдяки нашим клієнтським бібліотекам усіма основними мовами та нашій чистій документації - Спіть спокійно знаючи, що все відбувається в масштабованій і безпечній інфраструктурі, повністю сумісній з GDPR - Розширюйте задоволення, використовуючи всі інструменти нашого програмного забезпечення з відкритим кодом - Довіряйте рахунку. Без плати за встановлення, без плати за платформу та без плати за обслуговування. Ваш єдиний KPI - це ваш обсяг? Наш теж! Ми дуже пишаємося тим, що є одним із найбільш швидкозростаючих програмних продуктів у багатьох галузях, починаючи від фінансових послуг, логістики та охорони здоров’я до будівництва, страхування та державного управління. Уся команда, яка працює на всіх континентах, з нетерпінням чекає на вашу думку та ваш приклад використання, щоб допомогти вам якнайкраще.

Вебсайт: mindee.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mindee». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.