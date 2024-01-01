Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MinChat» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

API/SDK для чату, який дає змогу створювати функції чату у вашій програмі чи на веб-сайті за лічені хвилини, заощаджуючи місяці часу на розробку. MinChat також постачається з попередньо створеним інтерфейсом користувача, що спрощує налаштування функцій чату у вашій програмі чи веб-сайті.

Вебсайт: minchat.io

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