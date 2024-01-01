MinChat

MinChat

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: minchat.io

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

API/SDK для чату, який дає змогу створювати функції чату у вашій програмі чи на веб-сайті за лічені хвилини, заощаджуючи місяці часу на розробку. MinChat також постачається з попередньо створеним інтерфейсом користувача, що спрощує налаштування функцій чату у вашій програмі чи веб-сайті.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для живого чату

Вебсайт: minchat.io

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freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

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Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

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zoho.com

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