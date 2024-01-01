Альтернативи - Midesk
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (стилізований під tumblr і вимовляється як «тумблер») — це американський веб-сайт для мікроблогів і соціальних мереж, заснований Девідом Карпом у 2007 році та наразі належить Automattic. Сервіс дозволяє користувачам публікувати мультимедійний та інший контент у короткому блозі. Користувачі мо...
Feedly
feedly.com
Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...
Planoly
planoly.com
Керуйте, плануйте та розкладайте публікації в Instagram зі свого комп’ютера та мобільного телефону. Створіть цілісну стрічку Instagram і керуйте кількома обліковими записами Instagram.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
AgoraPulse
agorapulse.com
Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.
Tailwind
tailwindapp.com
Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.
Sendible
sendible.com
Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon — ваша маркетингова платформа для соціальних медіа, створена на основі соціальної аналітики, залучення спільноти та управління для Facebook, Twitter, LinkedIn та Instagram.
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker — це неймовірно потужний інструмент аналітики та моніторингу соціальних медіа, рекомендований брендами та агентствами по всьому світу.
Snoopreport
snoopreport.com
Переглядайте будь-яку активність в Instagram без встановлення програми. Подивіться, що хтось лайкає та підписується в Instagram за допомогою Snoopreport відстеження активності в Instagram
Iconosquare
iconosquare.com
Збільште свою присутність в Instagram, Facebook, Twitter і LinkedIn за допомогою ексклюзивної інформації та найкращих у своєму класі інструментів керування для вашої команди. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Sociality.io
sociality.io
Усе, що потрібно командам для керування каналами соціальних мереж. Створюйте масштабовані та спільні робочі процеси для планування вмісту, аналізу продуктивності, керування залученням і моніторингу конкурентів.
Exolyt
exolyt.com
Провідний інструмент аналітики TikTok, який допомагає компаніям аналізувати облікові записи TikTok, отримувати глибокі звіти та експортувати дані.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...
Awario
awario.com
Почніть моніторинг бренду безкоштовно! Відстежуйте згадки в веб-джерелах, аналізуйте свою конкуренцію, стежте за своїми нішевими впливовими людьми та знаходьте потенційних клієнтів у соціальних мережах!
Critical Mention
criticalmention.com
Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...
Brand24
brand24.com
Brand24 надає вам миттєвий доступ до згадок про ваш бренд у мережі.
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
Netvibes
netvibes.com
NETVIBES надає можливості аналізу даних, які розкривають інформаційний інтелект, щоб користувачі отримували інформацію, яка сприяла інноваціям у галузі та підвищувала продуктивність.
Statusbrew
statusbrew.com
Взаємодіяйте з клієнтами в соціальних мережах. Statusbrew — це інструмент для взаємодії з соціальними мережами, який об’єднує вашу папку «Вхідні» в соціальних мережах, об’єднує вашу команду та створює автоматизовані робочі процеси. І, є більше.
eclincher
eclincher.com
Відкрийте для себе eclincher, єдину платформу для керування соціальними медіа, яка вам коли-небудь знадобиться! Перемагайте соціальні мережі та отримайте контроль над своїми маркетинговими завданнями в соціальних мережах!
Dataminr
dataminr.com
Клієнти покладаються на платформу штучного інтелекту Dataminr для ранніх сигналів про серйозні події та нові ризики, щоб впевнено реагувати та ефективніше керувати кризами
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітністю з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кіл...