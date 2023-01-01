Альтернативи - Microsoft Teams

Mattermost

mattermost.com

Mattermost — це онлайн-сервіс онлайн-чату з відкритим вихідним кодом із можливістю самостійного розміщення та обміну файлами, пошуку та інтеграції. Він розроблений як внутрішній чат для організацій і компаній і здебільшого продається як альтернатива Slack і Microsoft Teams з відкритим кодом.