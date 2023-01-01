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Альтернативи - Microsoft Teams

Slack

Slack

slack.com

Slack — це власна платформа бізнес-комунікації, розроблена американською програмною компанією Slack Technologies. Slack пропонує багато функцій у стилі IRC, включаючи постійні кімнати чату (канали), організовані за темами, приватні групи та прямі повідомлення.

Google Chat

Google Chat

workspace.google.com

Google Chat – це комунікаційне програмне забезпечення, розроблене компанією Google, створене для команд, яке забезпечує прямі повідомлення та командні чати, подібні до конкурентів Slack і Microsoft Teams, а також функцію групового обміну повідомленнями, яка дозволяє обмінюватися вмістом G Drive (Goo...

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Керуйте за допомогою комунікаційного центру, який дозволяє повністю контролювати ваші дані. Все в одній платформі: командна співпраця, багатоканальне залучення, DevOps і ChatOps.

Mattermost

Mattermost

mattermost.com

Mattermost — це онлайн-сервіс онлайн-чату з відкритим вихідним кодом із можливістю самостійного розміщення та обміну файлами, пошуку та інтеграції. Він розроблений як внутрішній чат для організацій і компаній і здебільшого продається як альтернатива Slack і Microsoft Teams з відкритим кодом.

Threads

Threads

threads.com

Скасувати повторювану зустріч. Threads – це сучасний форум для роботи, де відбуваються цілеспрямовані дискусії та ухвалення рішень.

Twist

Twist

twist.com

Twist робить командне спілкування менш хаотичним. Альтернатива Slack, яка організовує командну роботу, відповідає темі та її легко знайти (назавжди). Від Doist, виробників Todoist.

Quill

Quill

quill.chat

Quill — найкращий спосіб спілкування з командою чи групою. Створений для підвищення продуктивності та зосередженості, Quill зменшує кількість сповіщень, збирає розмови в ланцюжки й усуває ваш шлях, щоб ви могли повернутися до того, що вмієте найкраще

Ryver

Ryver

ryver.com

Зробіть більше та заощаджуйте гроші, співпрацюючи з усією вашою командою В ОДНОМУ ДОДАТКУ. Груповий чат + диспетчер завдань + голосові та відеодзвінки. Почніть безкоштовно сьогодні!

Flock

Flock

flock.com

Flock, найкращий додаток для командного спілкування та онлайн-платформа для спільної роботи, має командний обмін повідомленнями, керування проектами та інші чудові функції, які підвищують продуктивність і швидкість виконання.

Chanty

Chanty

chanty.com

Приєднуйтесь до Chanty – вашого універсального інструменту для командної співпраці з необмеженою історією повідомлень, потужними функціями та додатками, щоб зробити вашу команду надзвичайно продуктивною

Pumble

Pumble

pumble.com

Безкоштовна програма для командного чату. Замініть електронну пошту та ефективніше співпрацюйте зі своїми колегами. Необмежена кількість користувачів і історія повідомлень, безкоштовно назавжди.

Flowdock

Flowdock

flowdock.com

CA Flowdock збирає всі ваші розмови, робочі елементи та інструменти в одному місці. Розставляйте пріоритети в роботі, вирішуйте проблеми, шукайте та організовуйте команди, місця та часові пояси.

Brosix

Brosix

brosix.com

Додаток для чату для компаній і організацій, який покращує спілкування та продуктивність команди. Найкращі функції для співпраці в одному пакеті.

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