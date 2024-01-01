Альтернативи - Microsoft Sharepoint

The Lean Way

theleanway.net

Lean Way пропонує цікаву платформу, яка дозволяє вам і вашій команді використовувати більше можливостей для вдосконалення, відстежувати хід кожного вдосконалення та виявляти будь-які вузькі місця в процесі. Lean Way не тільки допоможе вам отримати більше можливостей; це також допоможе вам впровадити...