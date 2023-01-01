Альтернативи - Microsoft Bing

Ecosia

ecosia.org

Ecosia використовує дохід від реклами від ваших пошуків, щоб садити дерева там, де вони найбільше потрібні. Здійснюючи пошук за допомогою Ecosia, ви не лише відновлюєте ліси на нашій планеті, але й надаєте можливість громадам навколо наших проектів посадки будувати краще майбутнє для себе. Спробуват...