Альтернативи - MGID
Issuu
issuu.com
Створюйте інтерактивні фліпбуки, публікації в соціальних мережах, GIF-файли тощо з PDF-файлів. Відкрийте для себе силу цифрових інструментів публікації та контент-маркетингу тут!
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot – інструмент маркетингу в соціальних мережах для підвищення впізнаваності бренду та трафіку. Ми налаштували автоматизацію планування в соціальних мережах для маркетологів.
CoSchedule
coschedule.com
Сімейство гнучких маркетингових інструментів, які допоможуть вам залишатися зосередженими, виконувати проекти вчасно та радувати вашу команду. Організуйтеся зараз.
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
ShareThis
sharethis.com
Інструменти веб-сайту для збільшення вашої онлайн-аудиторії. Рішення для обробки даних, які створюють привабливі зв’язки з клієнтами. Інструменти конфіденційності для керування згодою та відповідності GDPR.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it дозволяє професіоналам і компаніям досліджувати та публікувати вміст за допомогою свого інструменту курування вмісту.
Taboola
taboola.com
Додаток консолі адміністрування для видавців і рекламодавців Taboola
StoryChief
storychief.io
StoryChief об’єднує все, що вам потрібно для маркетингу контенту, в одному місці. Організовуйте, структуруйте та розповсюджуйте свій вміст багатоканально.
Storyly
storyly.io
Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.
Paper.li
paper.li
Створіть свою цифрову присутність за лічені хвилини. Ми надамо вам вміст, яким ви зможете ділитися щодня. І веб-сайт, який завжди свіжий.
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати дуже персоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні...
Joomag
joomag.com
Створюйте, публікуйте, розповсюджуйте, відстежуйте та монетизуйте свої цифрові журнали, каталоги, брошури, інформаційні бюлетені за допомогою універсальної цифрової платформи Joomag.
The Juice
thejuicehq.com
Більше охоплення, менше роботи. Припиніть витрачати долари на застарілі платформи синдикації вмісту та тьмяні кампанії. Завдяки аудиторії зацікавлених професіоналів із продажу та маркетингу The Juice показує ваш вміст потрібним людям у потрібний час. Знайдіть охоплення та резонанс, розповсюджуючи с...
Waapiti
waapiti.eu
Discover the ideal platform to manage any screen quickly and easily. At any time and from anywhere. That’s right, with no limits.
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem is an AI Social Publishing platform trusted by top publishers to automate and optimize the sharing of content to social media platforms. Publishers use True Anthem to grow web traffic, increase social KPIs, and automate social media workflow. True Anthem platform seamlessly curates timel...
Supapass
supapass.com
Everything you need to build a content business around your podcast Create a world-class app and website to elevate your brand, capture your audience and keep your customers coming back, for all your content in one place, saving you time, and growing your sales
Scompler
scompler.com
Scompler allows you to define all the essential elements of a content strategy from your own goals and benefits to the reader, through personas and the buyer's journey, to formats, media, and channels. With Scompler, you can organize all your content via strategic topic planning and produce it in a ...
Kurtosys US
kurtosys.com
Kurtosys is a secure, cloud-based digital and reporting platform designed to make investment data & insight delivery pain-free. Our solutions provide an effortless experience for those in need of fully automated and powerful investment report systems, client portals and global investment websites. D...
Kurtosys UK
kurtosys.com
Kurtosys is a secure, cloud-based digital and reporting platform designed to make investment data & insight delivery pain-free. Our solutions provide an effortless experience for those in need of fully automated and powerful investment report systems, client portals and global investment websites. D...
Kurtosys EU
kurtosys.com
Kurtosys is a secure, cloud-based digital and reporting platform designed to make investment data & insight delivery pain-free. Our solutions provide an effortless experience for those in need of fully automated and powerful investment report systems, client portals and global investment websites. D...
Flaminjoy
flaminjoy.com
ProductLead is a SaaS tool that empowers influencers, brands and publishers to generate sales from their content.
Content Launch
contentlaunch.com
The Easiest Way to Plan & Order GREAT Content THE CONTENT MARKETING PLATFORM FOR AGENCIES & SMBs Content Launch is a content discovery and distribution platform that is simplified.
Connatix
connatix.com
Connatix is the next-generation video technology company that empowers publishers and advertisers to deliver successful video experiences to audiences at scale. We believe in the power of engaging content and are on a mission to build first-to-market video technologies that are optimized to elevate ...
Brandkit
brandkitapp.com
The #1 Brand Portal and Brand Toolkit service, connecting the world to your content, at scale. The first platform to combine DAM,CMS, Content Syndication and File Transfer services in one platform. Find and manage and distribute your content, curate and share your brand story, without the back and f...
KAWO
kawo.com
KAWO is one of the leading Marketing SaaS players in China, dedicated to building the most user-friendly software platform to empower China’s social media teams to achieve greatness. It provides a central hub for marketing teams to effectively collaborate, plan, manage and analyze content across WeC...
InPowered
inpowered.ai
inPowered’s AI platform enables brands to maximize their content marketing ROI. Powered by Artificial Intelligence and years of machine learning, their Content Intelligence and Content Distribution solutions allow marketers to collect proprietary data and use it to drive real ROI – positively changi...
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital publishing software unites all five crucial points of effective digital publishing; CREATING, MANAGING, DISTRIBUTING, MONETISING and ANALYSING. Create interactive and engaging content without coding and distribute it across all platforms – tablets, mobile and desktop.
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - All in One Creative & Marketing Platform. Marketing teams struggle to get their work done & let alone scale their marketing efforts. Telling stories in the digital & social media world is a stressful & chaotic process with just so many different people involved, tools to manage, so ma...
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World's Platform consists of applications like polls, quizzes, surveys, and debates to boost engagement and revenue opportunities.
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo is a photo and video marketing solution that simplifies and automates the distribution of customer photo, allowing tour and activity operators to: - Enhance the guest experience through photo memories. - Encourage word-of-mouth marketing through high-quality customer social posts and online ...
Arena
arena.im
Arena is developing the next generation of live engagement tools powered by first party data, to build trusted, live audiences everywhere. Our solutions - Live Chat, Live Blog, Arena Personas) leverage the most popular features from social media to quickly create deep engagement on any platform you ...
Shareaholic
shareaholic.com
We are a global team dedicated to helping brands and publishers engage their audiences with every website visit. Shareaholic has been in business for over a decade, love what we do and live for delighting our customers. Our product suite has won many prestigious global awards (including from MIT and...
emlen
emlen.io
emlen is the #1 buyer enablement platform to facilitate the exchange of sales content and collaboration between seller and buyer. emlen focuses on sales and revenue teams with its unique digital sales room technology to boost sales velocity in the buyer-led era.
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb надає відомим технологічним брендам, таким як IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform і Veeam, а також багатьом іншим зростаючим брендам, потужну, гнучку та просту у використанні платформу автоматизації маркетингу каналів. З 1999 року StructuredWeb поєднує інноваційну платформу з переві...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті...
GetSocial
getsocial.io
80% ділиться через копіювання, додатки для обміну повідомленнями та електронну пошту. GetSocial вирішує цю проблему, пропонуючи унікальне поєднання соціальних віджетів для понад 30 мереж, щоб збільшити ваш органічний соціальний трафік, докладну аналітику щодо активності обміну інформацією, включаючи...
Brojure
brojure.com
Створюйте цікавий контент, пропозиції, презентації тощо за допомогою Brojure, найбільш інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення для візуального оповідання. Дизайн шаблонів Brojures і простий інтерфейс дозволяють легко створювати, ділитися та відстежувати захоплюючі візуальні історії для вашог...
Cohley
cohley.com
Cohley — це програмна платформа, яка допомагає брендам масштабувати свої контент-стратегії — від відео на iPhone до професійної фотографії та текстових оглядів — для покращення цифрової продуктивності. У сучасному маркетинговому середовищі бренди потребують більше контенту, ніж будь-коли. Крім оптим...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — це платформа голосового зв’язку клієнтів, яка автоматизує соціальні докази для команд GTM, генеруючи перевірені тематичні дослідження, відгуки та статистичні дані за лічені хвилини. Використовуючи опитування та огляди сторонніх розробників, UserEvidence постійно фіксує відгуки протяго...
Vestorly
vestorly.com
Механізм управління вмістом Vestorly дозволяє організаціям знаходити, фільтрувати та персоналізувати потрібний вміст для потрібної людини в потрібний час.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потре...
Storipress
storipress.com
Ідеальна платформа для створення та керування вмістом, яка спрощує ваш редакційний процес і адаптується до вашої аудиторії. Завдяки таким функціям, як власний канбан і перегляд календаря, конструктор сайтів, інтеграції для підвищення доходу та потужні інструменти SEO, Storipress дозволяє вам створюв...
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює ваші PDF-файли, презентації, відео та інший вміст в інтерактивний веб-інтерфейс із миттєвим брендингом, аналітикою тощо
Pepper Content
peppercontent.io
Збільште свій дохід за допомогою контент-маркетингу Pepper CMP допомагає командам маркетингу створювати ідеї, створювати та розповсюджувати вміст швидко та в масштабах за допомогою генеративного штучного інтелекту та нашої мережі експертів.
Paperflite
paperflite.com
Керуйте, організовуйте та розповсюджуйте свої маркетингові матеріали, відстежуйте їх ефективність і залучення в режимі реального часу за допомогою Paperflite.
Zemanta
zemanta.com
Zemanta пропонує Zemanta One, першу в світі багатоканальну платформу на стороні попиту (DSP), створену для продуктивності.
UpContent
upcontent.com
UpContent допомагає користувачам зміцнити довіру своєї аудиторії шляхом виявлення, співпраці та розповсюдження підібраного вмісту на різноманітних платформах.
Skyword360
skyword.com
Skyword дозволяє брендам легко розповідати справжні історії, які встановлюють довіру та будують тривалі відносини. Наше відзначене нагородами програмне забезпечення контент-маркетингу, глобальна мережа талантів і набір послуг сприяють зростанню бізнесу понад 300 найкращих світових брендів.