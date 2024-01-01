MetService

MetService

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Вебсайт: metservice.com

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Прогнози погоди в містах і містах Нової Зеландії, карти, радар дощу та поточні умови. MetService – це національний метеорологічний орган Нової Зеландії, який надає точні міські та сільські прогнози по всій країні.

Вебсайт: metservice.com

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