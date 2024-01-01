Альтернативи - Metro Monitor
Feedly
feedly.com
Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — це добре відомий набір інструментів для аналізу зворотних посилань і SEO. На даний момент ми виділяємося з-поміж інших подібних сервісів найбільшою базою живих посилань, величезним індексом і найкращою швидкістю оновлення індексу. Ми постійно вдосконалюємо всі наші алгоритми, щоб нада...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
Awario
awario.com
Почніть моніторинг бренду безкоштовно! Відстежуйте згадки в веб-джерелах, аналізуйте свою конкуренцію, стежте за своїми нішевими впливовими людьми та знаходьте потенційних клієнтів у соціальних мережах!
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Dataminr
dataminr.com
Клієнти покладаються на платформу штучного інтелекту Dataminr для ранніх сигналів про серйозні події та нові ризики, щоб впевнено реагувати та ефективніше керувати кризами
Brand24
brand24.com
Brand24 надає вам миттєвий доступ до згадок про ваш бренд у мережі.
Mention
mention.com
Отримайте універсальний інструмент, який дозволить вам слухати свою аудиторію, публікувати видатні публікації та відповідати своїм клієнтам.
Business Wire
businesswire.com
Світовий лідер у розповсюдженні прес-релізів і розкритті нормативної інформації. Фахівці зі зв’язків з громадськістю та інвесторами покладаються на Business Wire для широкого та цільового охоплення ринку.
Critical Mention
criticalmention.com
Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (раніше MediaMiser) є постачальником програмного забезпечення для моніторингу та аналізу ЗМІ та професійних послуг для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та маркетингу. Agility PR Solutions використовує запатентовану технологію для моніторингу, агрегування, аналізу та обмі...
SentiOne
sentione.com
Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.
Prezly
prezly.com
Prezly — це платформа для оповідання, яка допомагає організаціям публікувати, поширювати та володіти своїми історіями з метою створення шанувальників.
PR Newswire
prnewswire.com
Рішення PR Newswire для розповсюдження новин, націлювання, моніторингу та маркетингу допомагають вам спілкуватися та взаємодіяти з цільовою аудиторією по всьому світу.
Muck Rack
muckrack.com
Використовуйте Muck Rack, щоб знайти журналістів, залучити пресу до своєї історії, стежити за новинами та звітувати про вплив вашого PR. Журналісти можуть створювати портфоліо та прискорювати свою кар’єру.
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Створений командою Newsworthy.ai, Newswriter.ai — це генеративний інструмент для написання прес-релізів штучного інтелекту на базі GPT-3 OpenAI, який допомагає створювати переконливі та привабливі прес-релізи за лічені хвилини. Завжди рекомендується редагувати людину — ніколи не покладайтеся виключн...
Diffbot
diffbot.com
Веб-дані без веб-скопіювання. Запитуйте трильйон фрагментів підключеного вмісту в Інтернеті або витягуйте їх за запитом за допомогою Diffbot.
Contify
contify.com
Contify — це ринкова та конкурентна платформа з підтримкою ШІ для відстеження інформації про конкурентів, клієнтів і сегменти галузі.
AlphaSense
alpha-sense.com
МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.
RadioKing
radioking.com
RadioKing — платформа номер один для створення та трансляції власної онлайн-радіостанції. Це рішення також пропонує готові послуги для підтримки радіостанцій у їх цифровому розвитку (веб-сайт, мобільний додаток, підключений динамік, телебачення та авто). Сьогодні вони є хостами понад 3000 радіостанц...
Signal AI
signal-ai.com
У морі нескінченних даних Signal AI забезпечує ясність для впевнених, обґрунтованих рішень. Понад 5 мільйонів статей завантажуються на платформу Signal AI щодня на 226 ринках 75 мовами, щоб отримати інформацію для прийняття рішень. • Розширення можливостей вашої стратегії зв’язків з громадськістю – ...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.
NewsWhip Analytics
newswhip.com
Зрозумійте, як громадськість взаємодіє з будь-якою темою. Аналізуйте та звітуйте про дані про залучення громадськості за 7 років у мережі та соціальних мережах.
NewsWhip Spike
newswhip.com
Моніторинг медіа в реальному часі для команд зв’язку. Поєднуйте канали веб- та соціального вмісту в реальному часі з даними про залучення громадськості, щоб визначити та передбачити важливий вміст
PeakMetrics
peakmetrics.com
Автоматично збирайте та повідомляйте про висвітлення в ЗМІ. PeakMetrics у режимі реального часу витягує аналітичну інформацію та створює корисні дані з мільйонів неструктурованих міжканальних медіа-даних.
Zex PR Wire
zexprwire.com
Zexprwire позитивно сформував галузь PR-послуг завдяки своїй чудовій прихильності до підтримки клієнтів. Ми пропонуємо більше охоплення та кращу видимість, щоб ви могли отримати кращу віддачу від своїх витрат на спілкування. Розширте впізнаваність свого бренду в Інтернеті та допоможіть впливати на к...
ReadWrite
readwrite.com
ReadWrite — це технічна медіа-публікація, яка зосереджена на навчанні нашої аудиторії новим технологіям, таким як штучний інтелект, крипто та ігри, а також на звіті про останні новини технологічної індустрії.
Publifix.net
publifix.net
Publifix.net — це програмне забезпечення для PR і розповсюдження прес-релізів, яке щоденно використовують сотні ЗМІ з різних країн. За допомогою Publifix.net команди PR і маркетингу можуть легко ділитися своїм вмістом із тисячами афілійованих журналістів лише за кілька кліків. Щоб забезпечити оптима...
PRShots
prshots.com
Інтернет-бібліотека зображень/відео та прес-релізів PRShots — це фантастичний засіб, що дозволяє пресі та впливовим особам отримувати доступ до зображень високої роздільної здатності, відео та прес-релізів. Якщо ви виберете PRshots для розміщення своїх зображень і прес-релізів, ви отримаєте миттєвий...
Press Hook
presshook.com
Press Hook — це ринок зв’язків з громадськістю, що підтримується технологіями, який зв’язує бренди зі ЗМІ. Створіть свій профіль, надішліть зразки відповідним журналістам і нехай ваш бренд згадується в провідних виданнях, таких як Forbes, Esquire, Good Housekeeping, Today та багатьох інших.
Newsfile
newsfilecorp.com
Newsfile — це ваша першочергова команда з розповсюдження новин і регулятивних документів, яка надає послуги та підтримку, яких ви не знайдете більше ніде в галузі. Наші комплексні схеми поширюють новини серед світової аудиторії інвесторів, аналітиків та установ, забезпечуючи при цьому відповідність ...
Legit.ng
legit.ng
Legit.ng — це видавець новин №1 у Нігерії за аудиторією, який задовольняє потреби понад 20 мільйонів унікальних читачів щомісяця через наш веб-сайт. Ми публікуємо різноманітні новини та редакційний вміст, включаючи розваги, бізнес, політику, поточні події та історії про людські інтереси.
JournoLink
journolink.com
JournoLink — це найшвидший і найпростіший спосіб оприлюднити ваш бізнес у пресі. Це просте у використанні програмне забезпечення для реклами, просте в освоєнні, яке допоможе вашому малому бізнесу спілкуватися з величезною аудиторією. Розповсюдження прес-релізів, публікація в Інтернеті, запити ЗМІ та...
Software Connect
softwareconnect.com
Software Connect допоможе компаніям і організаціям знайти краще програмне забезпечення. Веб-сайт Software Connect — це безкоштовний ресурс для компаній, де можна знайти огляди програмного забезпечення будь-чого, від ERP до WMS, і все між ними. Крім того, команда програмних експертів Software Conne...
Coinscribble
coinscribble.com
Що таке Coinscrible? Coinscribble — це платформа служби прес-релізів для індустрії криптовалют, блокчейну, Web3 і NFT. Coinscribble розроблено, щоб допомогти компаніям Web3 забезпечити гарантоване якісне висвітлення від провідних криптовалютних медіа та новинних платформ, таких як CoinTelegraph, Coi...
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News — це провідна новинна платформа, яка надає актуальні та точні новини з Афганістану та всього світу. Наша команда досвідчених журналістів прагне надавати нашим читачам надійні та неупереджені новини. Крім того, ми також твердо віримо у важливість обміну якісними послугами, особливо коли йде...
PR Fire
prfire.com
Використовуйте PR Fire, щоб поширювати новини та бути поміченими! Підвищте позицію в Google Збільште продажі Створіть свій бренд Підніміть свій профіль Отримайте більше інформації Станьте авторитетом
ClickPress
click.press
Керуйте своїм сайтом WordPress як професіонал за допомогою блискучих функцій одним клацанням миші. Розкрийте потенціал свого сайту та відчуйте необмежену продуктивність і швидке завантаження для виняткової присутності в Інтернеті.
3BL Media
3blmedia.com
3BL Media надає цілеспрямовані комунікації для провідних компаній світу. Наші неперевершені платформи розповсюдження, лідерства та редагування надихають і підтримують глобальний сталий бізнес, охоплюючи понад 10 мільйонів людей, які змінюють свою діяльність.
PR Wire Pro
prwirepro.com
Розповсюдження прес-релізів на понад 250 новинних сайтів - Цілодобова редакційна команда - Швидке розповсюдження - (800)460-2502 Швидке розповсюдження прес-релізів у Google і Apple News, ABC і NBC Affiliate Networks, CBS і FOX, Digital Journal і сотні додаткових мереж новин. Швидко проіндексуйте сві...
The CyberWire
thecyberwire.com
CyberWire — це незалежний голос, який доносить людям по всьому світу стислі, доступні та актуальні новини та подкасти з кібербезпеки.
Faselis Growth
faselisgrowth.com
Faselis Growth надає малим підприємствам простий спосіб швидко надсилати прес-релізи безпосередньо до національних і місцевих ЗМІ. На відміну від багатьох інших сервісів у цій категорії, Faselis Growth пропонує сегментовані медіа-списки, які легко знайти, шаблон прес-релізу, який так само легко запо...
PressPog
presspog.com
PressPog – це служба прес-релізів, оптимізована для SEO, щоб забезпечити чудове розповсюдження та зручність використання. Коли ми дивимося на ціни на ринку, це часто дуже важко собі дозволити. Наша команда хотіла зробити прес-релізи доступними, заощадити час, включивши написання статей для вас і заг...
FinanceWire
financewire.com
FinanceWire — це платформа синдикації новин для фінансових і фінтех-компаній. Використовуючи гіперцільовий підхід, компанії використовують FinanceWire для трансляції новин у провідних ЗМІ у світі фінансів.
eReleases
ereleases.com
Роздача прес-релізу журналістам, які цього бажають. Вимірні результати плюс PR Newswire. Клієнти малого бізнесу оцінюють нас найкраще.
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
24-7 Press Release Newswire — це служба розповсюдження прес-релізів для компаній, які хочуть поширювати свої новини через соціальні мережі та традиційні канали новин, щоб охопити свою аудиторію та керувати відвідувачами, продажами та поінформованістю про бренд.
PR.com
pr.com
PR.com — це веб-сайт, на якому ви можете рекламувати свій бізнес за допомогою каталогу підприємств, продуктів і послуг, розповсюдження прес-релізів тощо. PR.com — це універсальний бізнес-ринок.
MarketersMEDIA
marketersmedia.com
MarketersMEDIA Newswire – це прес-релізна компанія, яка допомагає компаніям охоплювати міжнародні інформаційні агентства та публікувати публікації в авторитетних ЗМІ, зокрема APNews, MarketWatch, Yahoo! Новини, AsiaOne та понад 500 інших кінцевих точок медіа. Завдяки потужності технологій і своїй ві...
PRnews.io
prnews.io
PRNEWS.IO забезпечує гарантоване розміщення спонсорованого контенту в онлайн-ЗМІ по всьому світу. Платформа допоможе вам підвищити обізнаність серед ваших потенційних партнерів та інвесторів, збільшити ваші продажі та отримати сік посилань. Більше ніякої метушні щодо пошуку на сотнях платформ, щоб п...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire було засновано в 2015 році командою колишніх топ-менеджерів Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones та інших провідних фінансових і корпоративних новинних організацій. З тисячами прес-релізів, що публікуються та розповсюджуються щодня, конкуренція досягла найвищого рівня. i...
Chainwire
chainwire.org
Chainwire — це служба синдикації новин для індустрії криптовалют і блокчейнів. Розроблений для криптовалютних проектів, блокчейн-компаній, бірж, інвестиційних компаній і PR-агентств, Chainwire дозволяє публікувати прес-релізи одночасно в гіпертаргетованих криптовалютних ЗМІ. Хто ми? Chainwire розроб...
Wiztrust
wiztrust.com
Платформа підтримки комунікацій. Wiztrust — це багатоканальна платформа розповсюдження, створена для спрощення внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Один інструмент для розповсюдження вашого вмісту будь-яким каналом для будь-якої зацікавленої сторони. Хмарне рішення Wiztrust стало безцінним для компан...
ACCESSWIRE
accesswire.com
Онлайн-платформа розповсюдження ACCESSWIRE® надає професіоналам із комунікацій простіший і ефективніший робочий процес для повсякденної діяльності. Професіонали з комунікацій тепер мають єдине джерело, куди вони можуть розповсюджувати прес-релізи, створювати відділ новин і планувати свої події одним...
PR.co
pr.co
pr.co створює чудово оформлені онлайн-редакції та програмне забезпечення, щоб допомогти PR-командам підвищити охоплення ЗМІ та впізнаваність бренду та створити позитивну репутацію. Наші онлайн-редакції допомагають сяяти віхам вашої компанії та спрощують зв’язок із вашим брендом для будь-якої зацікав...
Uptime
uptime.com
Спробуйте безкоштовно. Перевірте час роботи за допомогою наших відзначених нагородами інструментів моніторингу веб-сайтів і миттєво отримуйте сповіщення.
Spica Media
spica.media
Ми надаємо вам повний моніторинг медіа в соціальних мережах, газетах, журналах, телебаченні, радіо та онлайн-новинах із цінною аналітикою та звітами, які допоможуть вам покращити ефективність.
Nikkei ScoutAsia
scout.asia
ScoutAsia — це служба корпоративних даних і новин, яка підтримується Financial Times Group і Nikkei Inc. Підписка ScoutAsia надає найновіші дані, новини та контекст про понад 800 000 компаній у понад 20 країнах Східної Азії, Південної Азія та АСЕАН. Його бази даних дозволяють передплатникам створюва...
Realytics
realytics.io
Realytics вимірює та покращує цифрову ефективність телевізійних кампаній за допомогою своїх рішень для телеаналітики та програмного телебачення.
Newsmeter
newsmeter.com
Newsmeter — глобальний онлайн-сервіс відстеження новин. Він забезпечує надійний онлайн-моніторинг ЗМІ SaaS за допомогою відзначеної нагородами технології. Наша платформа постійно відстежує глобальні джерела новин у всьому світі. На сьогоднішній день ми зібрали понад 510 мільйонів новин (до яких ми д...