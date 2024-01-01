Альтернативи - methinks

Digsite

digsite.com

Digsite завжди був експертом у онлайн-оцінці, але ми знали, що потрібне ширше рішення, щоб задовольнити зростаючі та різноманітні вимоги клієнтів. Рішення мало бути набагато гнучкішою та інтегрованою платформою як для якісної ітерації, так і для кількісної перевірки. Ми вирішили створити цілісну інт...