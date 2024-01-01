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Метеорологічна інформація Каталонії ⇒ Прогноз погоди на сьогодні, радар, попередження про небезпеку, температура, новини та новини.

Вебсайт: meteo.cat

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