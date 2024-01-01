Meteo IPMA

Meteo IPMA

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Вебсайт: ipma.pt

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Meteo@IPMA — це безкоштовна програма від Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA I.P., для мобільних пристроїв, яка надає інформацію про погоду та море для понад 300 місць на території Португалії.

Вебсайт: ipma.pt

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