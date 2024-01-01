meteo.gr

meteo.gr

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Вебсайт: meteo.gr

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Прогноз погоди для всієї Греції. Спостереження з найбільшої мережі метеостанцій. Морські метеорологічні карти. Карти погоди для вітрильного спорту. Карта блискавки, дощу та тиску. Інформація про погоду та роботу гірськолижних курортів. Карта УФ-випромінювання.

Вебсайт: meteo.gr

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