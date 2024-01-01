Meteo Aeronautica

Meteo Aeronautica

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Вебсайт: meteoam.it

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Метеорологічна служба ВПС Італії, Міністерство оборони. Перегляньте сьогоднішні прогнози в Італії та в усьому світі, спостереження, технічний аналіз, супутники та оповіщення.

Вебсайт: meteoam.it

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