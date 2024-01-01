Місія Metaprise полягає в тому, щоб надати компаніям змогу вийти за рамки горизонтів, обмежень і норм і забезпечити швидкі масштабні платежі B2B у всьому світі. Metaprise дає змогу компаніям будь-якого розміру здійснювати трансакції по всьому світу так само легко, як і локально, дозволяючи їм скористатися новими економічними можливостями. Metaprise надає набір послуг, який включає транскордонні платежі, локальні рахунки-одержувачі, автоматизовані інструменти AP/AR, рішення для дебетових карток і управління ризиками. Ми сприяємо зростанню клієнтів, починаючи від фрілансерів, малого та середнього бізнесу та підприємств корпоративного рівня по всьому світу. Metaprise робить глобальну торгівлю легкою та безпечною.

Вебсайт: metaprisebanking.com

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