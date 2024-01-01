Альтернативи - Merge

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io — це мультифункціональний iPaaS на основі штучного інтелекту, який пришвидшує час інтеграції від місяців до днів на одній платформі. Tray Universal Automation Cloud усуває потребу в розрізнених інструментах і технологіях для автоматизації складних внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів. Унів...

Duffel

Duffel

duffel.com

Ми пропонуємо потужний API, який дає змогу будь-якій туристичній компанії шукати, бронювати та продавати рейси в мережі провідних світових авіакомпаній за лічені хвилини, а не за місяці.

NexHealth

NexHealth

nexhealth.com

NexHealth є провідною платформою для залучення пацієнтів, яка напряму інтегрується з системами медичних записів. Робочі процеси вашого бізнесу покращуються завдяки онлайн-плануванню NexHealth у режимі реального часу, автоматичним нагадуванням про зустріч, обміну повідомленнями пацієнтів, цифровим фо...

entri

entri

entri.com

Entri — це API для користувацьких доменів. Ми спрощуємо для вашої програми підключення, захист, продаж і підтримку спеціальних доменів. ПОТУЖНІСТЬ Стимулюйте оновлення свого продукту, пропонуючи власні домени. Entri Power дозволяє швидко та легко розгорнути цю функцію за допомогою лише кількох рядкі...

Finch

Finch

tryfinch.com

Розблокуйте дані про організацію, оплату праці та пільги з понад 200 систем нарахування заробітної плати та HRIS за допомогою однієї інтеграції. Наша місія полягає в тому, щоб демократизувати доступ до інфраструктури, яка лежить в основі сектору зайнятості, відкрити вкрай необхідні інновації та ство...

Apideck

Apideck

apideck.com

Apideck дозволяє розробникам створювати масштабні інтеграції за допомогою набору уніфікованих API, що охоплюють бухгалтерський облік, CRM, HRIS, ATS, зберігання файлів, управління проектами та електронну комерцію. Економія часу та витрат на обслуговування, щоб інженери могли зосередитися на основном...

StackOne

StackOne

stackone.com

StackOne змінює спосіб, у який постачальники SaaS створюють неймовірні інтеграції, завдяки своїй потужній пропозиції Unified API. За допомогою StackOne компанії можуть легко підключатися до кількох інструментів і джерел даних, створюючи бездоганний досвід і масштабоване рішення для різних платформ і...

Cobalt

Cobalt

gocobalt.io

Cobalt — це вбудована інтеграційна платформа, яка забезпечує зручне підключення програм SaaS. Завдяки Cobalt SaaS-компанії можуть пропонувати своїм клієнтам інтеграцію в оригінальній манері. Завдяки каталогу з понад 250 готових інтеграцій, який швидко зростає, Cobalt забезпечує широке охоплення бага...

Aurinko.io

Aurinko.io

aurinko.io

Aurinko забезпечує основні комунікаційні функції та пропонує готову логіку синхронізації CRM, а також готові до інтеграції надбудови Gmail і Outlook, які дозволяють бізнес-платформам (CRM, ATS, PM, PRM, LMS) увімкнути інтелектуальне керування взаємовідносинами . *** CRM Sync Logic *** УВІМКНУТИ ІНТЕ...

Unified.to

Unified.to

unified.to

«Один API для інтеграції всього» — ми єдина платформа розробників API для інтеграції SaaS. На створення одного запиту клієнта на інтеграцію може знадобитися кілька місяців. За допомогою Unified.to ви можете запустити всі інтеграції, які потрібні вашим клієнтам, лише за кілька годин. Unified.to — це ...

Codat

Codat

codat.io

Codat допомагає банкам будувати глибші зв’язки з бізнес-клієнтами. Ми пропонуємо продукти, які спрощують доступ, синхронізацію та інтерпретацію даних із фінансового програмного забезпечення клієнтів для конкретних випадків використання, таких як підключення постачальників до програм комерційних карт...

Alloy Automation

Alloy Automation

runalloy.com

Alloy — це вбудована інтеграційна платформа, яка використовується командами розробників і продуктів для спрощення та прискорення всіх аспектів розробки інтеграції — від настроюваності користувача до інфраструктури опитування.

Terra

Terra

tryterra.co

API, який дає змогу інтегрувати такі пристрої, як Garmin, Fitbit, Apple, Google, Polar, Eight Sleep, Oura та інші, через єдине джерело.

Kombo

Kombo

kombo.dev

Пора перестати ганятися за інтеграціями. Швидко запропонуйте інтеграції, про які запитують ваші клієнти — створіть уніфікований API Kombo, щоб розблокувати постійно зростаючий набір інтеграцій HR та ATS.

Phyllo

Phyllo

getphyllo.com

Phyllo — це шлюз даних для доступу до даних творців безпосередньо з вихідних платформ. Phyllo створює основну інфраструктуру, яка з’єднується з кожною платформою творців, підтримує живу подачу даних для систем, які ці платформи використовують для керування даними творців, і надає нормалізований набі...

Yapily

Yapily

yapily.com

Підключайтеся до тисяч банків у 19 країнах за лічені хвилини через відкритий банківський API Yapily. Отримуйте доступ до даних, обробляйте платежі та багато іншого. Що будуватимеш? Розвивайте інноваційні продукти за допомогою відкритого банківського обслуговування. Підключіться до відкритої банківс...

Railz

Railz

railz.ai

Railz будує найбільшу мережу фінансових даних для майбутнього фінансів. Ми прагнемо встановити зв’язок між перспективними фінансовими установами та компаніями та фінансовими даними їхніх клієнтів малого та середнього бізнесу. Наше рішення Accounting Data-as-a-Service™ пропонує фінансовим установам і...

Pyas

Pyas

pyas.io

Pyas — це рішення API для інтеграції календаря для стартапів і індивідуальних розробників. Створіть свою функцію інтеграції календаря за хвилини замість місяців. Легко інтегруйте з Календарем Google і Microsoft Outlook. Інтегруйте Zoom і Google Meet для відеоконференцій за допомогою єдиного API.

Pinwheel

Pinwheel

pinwheelapi.com

Pinwheel працює над створенням більш справедливої ​​фінансової системи, відкриваючи доступ API до систем нарахування заробітної плати. Pinwheel надає платформу, яка дозволяє споживачам підключати свій обліковий запис до будь-якої програми. Побудувавши труби, які з’єднують ці системи з банками, креди...

Truv

Truv

truv.com

Найбезпечніші та найнадійніші API-з’єднання з платіжними рахунками, що дозволяє перевіряти доходи та роботу, перемикати прямі депозити тощо.

API2Cart

API2Cart

api2cart.com

API2Cart допомагає інтегрувати ваш сервіс із кількома кошиками для покупок. Це 1 API, який працює однаково на всіх різних платформах для покупок, тож якщо ваші клієнти мають свої магазини на різних платформах, вам не потрібно створювати окремі інтеграції API для кожного з них один за одним, це можна...

Truto

Truto

truto.one

Truto.one дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам інтеграцію HRIS, ATS, CRM, служби підтримки, продажу квитків, платіжних шлюзів, платформ підписки, бухгалтерського обліку, електронної комерції та електронної пошти з уніфікованими API.

Nylas

Nylas

nylas.com

Сотні тисяч розробників у всьому світі використовують Nylas для збільшення швидкості та безперешкодного створення настроюваних можливостей електронної пошти та планування за допомогою найсучасніших API. Nylas — це єдина платформа, яка надає розробникам універсальний доступ до постачальників електрон...

Hotglue

Hotglue

hotglue.com

hotglue дає змогу розробникам за лічені хвилини запропонувати своїм клієнтам нативну, орієнтовану на користувача інтеграцію SaaS, не жертвуючи контролем над даними. Вбудувавши hotglue у вашу веб-програму, клієнти можуть підключити свої програми SaaS від сторонніх розробників, не виходячи з вашої про...

Integration Labs

Integration Labs

integrationlabs.co

Уніфікований API для фінансових даних бізнесу. Integration Labs полегшує взаємодію з фінансовими даними клієнтів вашого бізнесу. Провідні SaaS, платіжні та фінансові компанії використовують єдиний API для легкого отримання та синхронізації даних між обліковими, комерційними та платіжними платформа...

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