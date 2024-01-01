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Читайте останні бразильські новини, історії та поглиблений аналіз. MercoPress – це незалежне інформаційне агентство, засноване в 1993 році, яке зосереджується на повідомленні новин, пов’язаних з торговим і політичним блоком Меркосур і країнами-членами, що охоплює зону впливу, яка включає Південну Америку, Південну Атлантику та острівні території.

Вебсайт: mercopress.com

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