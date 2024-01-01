Альтернативи - Mentessa
edX
edx.org
Отримайте доступ до 2000 безкоштовних онлайн-курсів від 140 провідних закладів світу. Отримайте нові навички та отримайте сертифікат про закінчення. Приєднуйтесь сьогодні.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, провідна платформа онлайн-навчання, допомагає організаціям підвищити рівень залучення учнів і розвинути навички, необхідні їм сьогодні та завтра. Завдяки понад 16 000 курсів, які викладають реальні експерти з Lynda.com, і понад 50 нових курсів, що додаються щотижня, бібліотека зав...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде наступним — чи це наст...
Skillsoft
skillsoft.com
Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяк...
360Learning
360learning.com
360Learning — це LMS для спільного навчання. Ми дозволяємо компаніям підвищувати кваліфікацію зсередини, перетворюючи їхніх експертів на чемпіонів для зростання співробітників, клієнтів і партнерів.
BetterUp
betterup.com
Стимулюйте результати талантів, щоб трансформувати результати бізнесу. Обмінюйте невизначеність на впевненість за допомогою єдиної платформи, яка поєднує коучинг, науку та досвід на основі штучного інтелекту, щоб створити гнучкість, стійкість і адаптивність, необхідні вашій організації, щоб витрима...
Degreed
degreed.com
Чи є у вас навички, щоб взятися завтра? Degreed поєднує навчання та кар’єрне зростання з бізнес-можливостями за допомогою єдиного плавного досвіду розвитку навичок, тому ваша організація та ваші співробітники завжди готові подолати наступну велику перешкоду.
Valence
valence.co
Valence — це єдина платформа для командної роботи для менеджерів, яка прискорює здоров’я команди, підключення та продуктивність, необхідні для сучасного робочого місця. Valence надає кожному менеджеру інструменти та інформацію, необхідні для розуміння стану здоров’я своєї команди в режимі реального ...
Docebo
docebo.com
Docebo — це найпотужніша у світі навчальна платформа, розроблена так, щоб бути інтуїтивно зрозумілою для адміністраторів, захоплювати учнів і трансформувати бізнес. Основні відмінності включають: - Можливість надавати гіперперсоналізований досвід навчання багатьом аудиторіям, включаючи співробітникі...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor — це платформа наставництва, яка об’єднує засновників, маркетологів, спеціалістів із розвитку та професіоналів із продуктів із досвідченими наставниками з різних галузей. За фіксовану місячну плату користувачі можуть отримати доступ до необмеженої кількості індивідуальних сеансів, причо...
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor пропонує організаціям і корпораціям доступ до фірмової настроюваної онлайн-програми наставництва. Наша передова та продумана технологія наставництва поєднується з персоналізованим управлінням проектами, консультаціями та підтримкою для створення успішного рішення для наставництва.
Eduflow
eduflow.com
Eduflow — це універсальна платформа для спільного навчання, ідеальна для корпоративного навчання та вищої освіти. Завдяки сучасному інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу ви зможете запускати соціальні та спільні навчальні програми, які залучають учнів і покращують збереження знань. Eduflow може працюват...
BrainStorm
brainstorminc.com
Оснастіть свою команду єдиною навчальною платформою, спеціально створеною для впровадження програмного забезпечення. Прискорення адаптації, зменшення підтримки, поглиблення взаємодії та збільшення використання. Незалежно від того, чи є ви постачальником рішень, який адаптує нових клієнтів, ІТ-команд...
Torch
torch.io
Torch — це платформа розвитку людей, яка розкриває потенціал людей, команд і організацій. За допомогою Torch ви можете запропонувати інклюзивні, інтегровані та ефективні програми навчання та наставництва, які сприятимуть успіху ваших людей і вашої організації. Провідні бренди використовують Torch, щ...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання та залучення працівників на базі штучного інтелекту покоління, яка допомагає компаніям адаптуватися, підвищувати кваліфікацію та утримувати співробітників за допомогою інтерактивних навчальних модулів, курсів програмного забезпечення на основі EQ та опиту...
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach — це цифрова коучингова платформа, розроблена для професіоналів у сфері послуг, таких як тренери, консультанти, терапевти та тренери. З Simply.Coach ви можете: 1. Оцифрувати свої операції Заощадити до 30% часу, витраченого на адміністративну роботу! 2. Покращуйте клієнтський досвід: зав...
BizLibrary
bizlibrary.com
Ми в BizLibrary прагнемо підвищити кваліфікацію співробітників, створити кращі місця для роботи та зробити свій внесок у побудову більш співчутливого та компетентного майбутнього. Ми щодня досягаємо цих цілей, підтримуючи потреби організацій у навчанні та розвитку за допомогою наших інноваційних пла...
Go1
go1.com
Go1 — це глобальний агрегатор контенту з найрізноманітнішою у світі бібліотекою курсів розвитку та тренінгів для професіоналів. За допомогою однієї підписки лідери L&D можуть надавати потрібний вміст потрібному співробітнику в потрібний час за допомогою вдосконалених ШІ інструментів виявлення та кур...
OpenSesame
opensesame.com
Ми допомагаємо розвивати найпродуктивнішу та найпопулярнішу робочу силу у світі. Маючи найповніший каталог курсів електронного навчання від провідних світових видавців, ми тут, щоб допомогти вам на кожному кроці: від пошуку курсів, зіставлення їх із вашими основними компетенціями, синхронізації з ва...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins — це гейміфікована платформа електронного навчання в стилі TikTok, яку люблять тисячі команд у понад 80 країнах. Ми допомагаємо співробітникам за лічені хвилини розвинути необхідні жорсткі, м’які та життєві навички за допомогою мікронавчання на основі штучного інтелекту, персоналізованого відп...
Qooper
qooper.io
Програмне забезпечення Qooper Mentoring & Learning допомагає компаніям проводити масштабні програми наставництва та навчання за допомогою шаблонів дизайну програм наставництва, рішень для підбору, відстеження, навчання, керівництва, звітності з надійною інтеграцією. Обслуговуючи таких клієнтів із на...
CLASSUM
classum.com
Завдяки хмарній платформі, де учасники курсу можуть спілкуватися за допомогою публікацій, живих сесій, чатів і унікальних взаємодій, CLASSUM пропонує безперебійне спілкування для покращення всіх навчальних середовищ, онлайн або особисто. --- CLASSUM був заснований у 2018 році Черін Лі та Юджін Чой, ...
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — це провідна глобальна платформа розвитку талантів, яка дозволяє організаціям створювати персоналізовану, вимірювану та масштабовану програму навчання для всієї робочої сили, незалежно від відділу та рівня старшинства. Завдяки цьому організації можуть отримати численні переваги, зокрема пі...
Mentornity
mentornity.com
Mentornity — це ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ НАСТАВНИЦТВА для створення та керування ЕФЕКТИВНИМИ програмами наставництва. Mentornity — це настроюване рішення, готове для наставництва ПРАЦІВНИКІВ, наставництва СПІЛЬНОТИ, зворотного наставництва, наставництва мережі випускників і наставництва ПІДПРИЄМЦІ...
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog, найсучасніший веб-пакет програмного забезпечення, революціонізує гнучкість і організаційну ясність. Це не просто ще один інструмент, а зазир у майбутнє роботи. Відчуйте силу гнучкого програмного забезпечення, ретельно розробленого для сучасної епохи управління людьми, проектами та нарадам...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — це надійне рішення для керування навчанням, яке дозволяє легко призначати навчання та відстежувати прогрес співробітників. Його інтуїтивно зрозумілий конструктор курсів спрощує створення вмісту, а бібліотека готових курсів пропонує навчання та підвищення кваліфікації, яка потрібна ваш...
Howspace
howspace.com
Howspace — це універсальна платформа для проектування та впровадження трансформацій. Howspace дає змогу організаціям об’єднувати своїх співробітників, щоб навчатися, співпрацювати та приймати рішення, які впливають на результати. Наша платформа керує спільними подорожами, надає сенсу широкомасштабни...
TaskHuman
taskhuman.com
Платформа TaskHuman підтримує співробітників, коли вони ростуть і адаптуються в унікальних сферах життя людини як особисто, так і професійно. Ми дотримуємося цілісного підходу до професійної досконалості, задовольняючи потреби всіх співробітників за допомогою коучингів з питань добробуту, розвитку л...
Insala
insala.com
Розширюйте можливості учасників і досягайте вимірних результатів за допомогою комплексного рішення Insala для наставництва. Отримайте підтримку там, де вона вам потрібна - наші рішення складаються з програмного забезпечення для консультацій, навчання та наставництва. Ми маємо понад 25 років досвіду ...
Bravely
workbravely.com
Bravely — це навчальне рішення наступного покоління, яке централізує групові тренінги, індивідуальні коучинги на вимогу та цифрове мікронавчання на одній платформі, яка надає співробітникам навички, необхідні їм для індивідуальної трансформації та процвітання на роботі. Доступ до мережі перевірених ...