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Альтернативи - MemoryFox

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Платіть по ходу роботи Інструмент тестування користувачів без підписки чи щомісячної плати. Отримайте кращу інформацію від нашої панелі високоякісних тестувальників всього за 30 доларів США за тестувальника.

dscout

dscout

dscout.com

Платформа якісних досліджень dscout використовує програму для мобільних пристроїв і понад 100 тисяч зацікавлених учасників, щоб ефективно знімати відео в даний момент і полегшувати аналіз...

VideoAsk

VideoAsk

videoask.com

Найпростіший спосіб вести асинхронні відеорозмови. Залучайте свою спільноту, залучайте нових талантів, створюйте кращих потенційних клієнтів і багато іншого.

Userlytics

Userlytics

userlytics.com

Використовуйте нашу найсучаснішу платформу для дослідження користувачів і глобальну групу з понад 1,6 мільйона, щоб покращити досвід клієнтів і користувачів.

Life Inside

Life Inside

lifeinside.io

Відеосторітеллінг. Переосмислений. У Life Inside ми надаємо підприємствам потужну інтерактивну відеоплатформу, яку можна легко інтегрувати на будь-який веб-сайт. Відеовідгуки значно підвищують взаємодію з аудиторією в Інтернеті, що призводить до покращення коефіцієнтів конверсії та залучення. Наша п...

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

GetWhy is a next-generation insights company. Powered by Gen. AI, GetWhy's end-to-end insights platform delivers best-in-class quality consumer insights at unprecedented speed and at a fraction of the cost of traditional insights companies. GetWhy puts your marketing idea, concept, or content in fro...

Widewail

Widewail

widewail.com

Invite Video робить генерацію відеовідгуків клієнтів легшою, ніж будь-коли для SMB to Enterprise. Використовуючи SMS і автоматизацію, ми створили процес, який є невимушеним для бізнесу та безперебійним для клієнта. Перетворіть свою CRM на постійну машину для створення відеовідгуків і дайте змогу ваш...

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.

Senja

Senja

senja.io

Збирати відгуки не легше, ніж це. Збирайте текстові та відео відгуки. Поділіться ними всюди. Конвертуйте більше відвідувачів і укладайте більше угод!

StoryPrompt

StoryPrompt

storyprompt.com

StoryPrompt — це платформа для спільноти, створена на основі відео, розроблена, щоб допомогти компаніям, орієнтованим на клієнта, обслуговувати більше людей віч-на-віч. Перший у своєму роді StoryPrompt використовує асинхронне відео, щоб допомогти розбудовникам спільноти по-справжньому спілкуватися з...

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

У минулому створення відеовідгуків було надзвичайно дорогим і займало багато часу. Організаціям залишилося мати справу з DIY відео, дорогими агентствами або зменшенням прибутку від текстових оглядів. Vocal Video — це єдина платформа відеовідгуків, яка неймовірно спрощує збір, редагування та обмін кр...

Voxpopme

Voxpopme

voxpopme.com

At Voxpopme, we believe you shouldn't sacrifice quality to get the insights you need quickly, at a reasonable cost. Insights teams are under immense pressure to deliver reliable answers to crucial business questions with limited resources. We can help. Voxpopme transforms insights teams by collectin...

VideoPeel

VideoPeel

videopeel.com

VideoPeel is the premier remote video capturing platform for businesses to capture, respond to, analyze, and share videos from their customers. VideoPeel helps businesses 10X their amount of user-generated video content, so they can drive 20% plus conversions, traffic, satisfaction, and consumer ins...

StoryTap

StoryTap

storytap.com

StoryTap is a patented video engagement platform that lets brands easily create and share authentic experiences from real customers and employees at scale. Using the StoryTap platform, companies can create compelling and highly searchable video content—without the high production costs. StoryTap hel...

Forsta

Forsta

forsta.com

Forsta, a Press Ganey company, powers the HX (Human Experience) Platform – a comprehensive Experience and Research Technology platform that breaks down the silos between CX (Customer Experience), Employee Experience (EX), Market Research – so that companies can get a deeper, more complete understand...

Indeemo

Indeemo

indeemo.com

Наша платформа відеодосліджень, що базується на штучному інтелекті, дозволяє командам MR, UX та CX розуміти людей, продукти та досвід у контексті повсякденного життя. Дослідники, дизайнери та менеджери з продуктів, яких ми підтримуємо, використовують Indeemo в контекстах B2C та B2B для різноманітних...

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