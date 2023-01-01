Альтернативи - MemoryFox
UserTesting
usertesting.com
Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.
Userfeel
userfeel.com
Платіть по ходу роботи Інструмент тестування користувачів без підписки чи щомісячної плати. Отримайте кращу інформацію від нашої панелі високоякісних тестувальників всього за 30 доларів США за тестувальника.
dscout
dscout.com
Платформа якісних досліджень dscout використовує програму для мобільних пристроїв і понад 100 тисяч зацікавлених учасників, щоб ефективно знімати відео в даний момент і полегшувати аналіз...
VideoAsk
videoask.com
Найпростіший спосіб вести асинхронні відеорозмови. Залучайте свою спільноту, залучайте нових талантів, створюйте кращих потенційних клієнтів і багато іншого.
Userlytics
userlytics.com
Використовуйте нашу найсучаснішу платформу для дослідження користувачів і глобальну групу з понад 1,6 мільйона, щоб покращити досвід клієнтів і користувачів.
Life Inside
lifeinside.io
Відеосторітеллінг. Переосмислений. У Life Inside ми надаємо підприємствам потужну інтерактивну відеоплатформу, яку можна легко інтегрувати на будь-який веб-сайт. Відеовідгуки значно підвищують взаємодію з аудиторією в Інтернеті, що призводить до покращення коефіцієнтів конверсії та залучення. Наша п...
GetWhy
getwhy.io
GetWhy is a next-generation insights company. Powered by Gen. AI, GetWhy's end-to-end insights platform delivers best-in-class quality consumer insights at unprecedented speed and at a fraction of the cost of traditional insights companies. GetWhy puts your marketing idea, concept, or content in fro...
Widewail
widewail.com
Invite Video робить генерацію відеовідгуків клієнтів легшою, ніж будь-коли для SMB to Enterprise. Використовуючи SMS і автоматизацію, ми створили процес, який є невимушеним для бізнесу та безперебійним для клієнта. Перетворіть свою CRM на постійну машину для створення відеовідгуків і дайте змогу ваш...
Respondent Participant
respondent.io
Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.
Respondent Researcher
respondent.io
Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.
Senja
senja.io
Збирати відгуки не легше, ніж це. Збирайте текстові та відео відгуки. Поділіться ними всюди. Конвертуйте більше відвідувачів і укладайте більше угод!
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt — це платформа для спільноти, створена на основі відео, розроблена, щоб допомогти компаніям, орієнтованим на клієнта, обслуговувати більше людей віч-на-віч. Перший у своєму роді StoryPrompt використовує асинхронне відео, щоб допомогти розбудовникам спільноти по-справжньому спілкуватися з...
Vocal Video
vocalvideo.com
У минулому створення відеовідгуків було надзвичайно дорогим і займало багато часу. Організаціям залишилося мати справу з DIY відео, дорогими агентствами або зменшенням прибутку від текстових оглядів. Vocal Video — це єдина платформа відеовідгуків, яка неймовірно спрощує збір, редагування та обмін кр...
Voxpopme
voxpopme.com
At Voxpopme, we believe you shouldn't sacrifice quality to get the insights you need quickly, at a reasonable cost. Insights teams are under immense pressure to deliver reliable answers to crucial business questions with limited resources. We can help. Voxpopme transforms insights teams by collectin...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel is the premier remote video capturing platform for businesses to capture, respond to, analyze, and share videos from their customers. VideoPeel helps businesses 10X their amount of user-generated video content, so they can drive 20% plus conversions, traffic, satisfaction, and consumer ins...
StoryTap
storytap.com
StoryTap is a patented video engagement platform that lets brands easily create and share authentic experiences from real customers and employees at scale. Using the StoryTap platform, companies can create compelling and highly searchable video content—without the high production costs. StoryTap hel...
Forsta
forsta.com
Forsta, a Press Ganey company, powers the HX (Human Experience) Platform – a comprehensive Experience and Research Technology platform that breaks down the silos between CX (Customer Experience), Employee Experience (EX), Market Research – so that companies can get a deeper, more complete understand...
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа відеодосліджень, що базується на штучному інтелекті, дозволяє командам MR, UX та CX розуміти людей, продукти та досвід у контексті повсякденного життя. Дослідники, дизайнери та менеджери з продуктів, яких ми підтримуємо, використовують Indeemo в контекстах B2C та B2B для різноманітних...