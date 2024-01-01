Memorable AI

Memorable Ad — це інструмент на базі штучного інтелекту, який допомагає маркетологам створювати ефективні оголошення. Він використовує технологію Creative IntelligenceSuite для оптимізації реклами для маркетингових KPI, а не лише для фотореалізму. Користувачі можуть створювати оголошення на основі власних описів або використовувати посібник із підказок реклами, щоб отримати ідеї. Інструмент також має функцію Booster, яка дозволяє користувачам вибирати з прикладів оголошень. Нарешті, інструмент передбачає прогнози ефективності реклами, наприклад потенціал запам’ятовування, увагу в контексті, потенціал залучення та відмінність. Вся реклама створена у високій якості, з можливістю роздільної здатності 8k або 4k. Memorable Ad Maker — це ідеальне рішення для маркетологів, які прагнуть максимізувати свою творчу ефективність і рентабельність інвестицій за допомогою передової маркетингової технології ШІ.

Вебсайт: memorable.io

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