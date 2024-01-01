Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Memorable AI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Memorable Ad — це інструмент на базі штучного інтелекту, який допомагає маркетологам створювати ефективні оголошення. Він використовує технологію Creative IntelligenceSuite для оптимізації реклами для маркетингових KPI, а не лише для фотореалізму.
Користувачі можуть створювати оголошення на основі власних описів або використовувати посібник із підказок реклами, щоб отримати ідеї. Інструмент також має функцію Booster, яка дозволяє користувачам вибирати з прикладів оголошень.
Нарешті, інструмент передбачає прогнози ефективності реклами, наприклад потенціал запам’ятовування, увагу в контексті, потенціал залучення та відмінність.
Вся реклама створена у високій якості, з можливістю роздільної здатності 8k або 4k. Memorable Ad Maker — це ідеальне рішення для маркетологів, які прагнуть максимізувати свою творчу ефективність і рентабельність інвестицій за допомогою передової маркетингової технології ШІ.
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