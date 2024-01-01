Melody ML — це інструмент штучного інтелекту, який використовує машинне навчання для легкого розділення звукових доріжок. За допомогою цього інструменту користувачі можуть автоматично ізолювати вокал і генерувати основи для реміксування пісень. Він пропонує користувачам зручну платформу для створення облікового запису та доступу до різних функцій. Melody ML дозволяє користувачам розділяти музичні треки за допомогою машинного навчання, наприклад, вокал, барабани, бас та інші інструменти. Інструмент надає інформацію про моделі, які він використовує, включаючи Demucs Extra та спеціальну версію VR, які створені для збереження якості звуку, особливо на високих частотах. Також згадується, що стандартна модель створена за допомогою Spleeter від Deezer. Користувачі можуть завантажувати пісні у форматах MP3, WAV, FLAC і OGG/VORBIS, якщо розмір файлу не перевищує 100 Мб. У ньому пояснюється, що завантаження пісні, яка є занадто довгою або має неправильний формат, може призвести до помилки. Спочатку Melody ML пропонує дві безкоштовні пісні, а потім кожна пісня коштує 0,50 доларів США. Користувачі можуть додати кредити до свого облікового запису, щоб завантажити більше пісень, з різними варіантами пакетів, доступними для оплати. Оплату можна здійснити через Visa/дебетову картку або PayPal. Інструмент забезпечує конфіденційність користувачів, не використовуючи сторонні засоби відстеження/аналітики, і чітко зазначає, що він не володіє, не розповсюджує та не бере на себе авторство завантажених пісень. Він використовує файли cookie, але не ділиться електронною поштою користувача та не надсилає спам. Користувачі несуть відповідальність за авторські права та юридичні аспекти своїх завантажень, а оброблені файли доступні для завантаження протягом одного місяця. Melody ML створено компанією ZonkoSoft.

Вебсайт: melody.ml

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