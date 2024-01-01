خبرگزاری مهر

خبرگزاری مهر

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Вебсайт: mehrnews.com

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Інформаційне агентство Mehr є напівофіційним інформаційним агентством уряду Ірану. Штаб-квартира знаходиться в Тегерані, і належить іранській урядовій Організації ісламського розвитку

Вебсайт: mehrnews.com

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