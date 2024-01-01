Альтернативи - Meeedly
Coda
coda.io
Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — це інтелектуальний календарний помічник, який блокує гнучкий час у вашому календарі для всього, на чому ви хочете зосередитися.
Notta
notta.ai
Записуйте та перетворюйте ваші улюблені подкасти, новини та розмовне радіо, чат Discord, аудіо Zoom Classes у текст. Ви можете відтворювати записи та редагувати стенограми, додавати примітки, теги, вставляти зображення, щоб отримати цінну інформацію з кожної розмови.
Focusmate
focusmate.com
Віртуальний коворкінг Focusmate допомагає вам виконувати завдання. Створіть безкоштовний обліковий запис сьогодні.
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
Rewatch
rewatch.com
Відео, яке надає сили всій вашій команді Rewatch — це робочий простір для спільної роботи з відео, розроблений, щоб допомогти командам знати більше та швидко рухатися.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Ваш бізнес розвивається, коли зростають ваші люди. Ми віримо, що успіх вашого бізнесу — і нашого — залежить від людей. За допомогою нашого перевіреного набору бізнес-інструментів ми спрямуємо вашу команду та бізнес до стабільного зростання.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — це помічник із штучного інтелекту для проведення зустрічей, який автоматично записує відео, транскрибує, підсумовує та надає ключову інформацію з кожної зустрічі.
Read
read.ai
Зробіть наради ефективнішими та результативнішими за допомогою штучного інтелекту за допомогою автоматичного підсумку наради, основних відео та рекомендацій.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome — це універсальна платформа для управління продуктивністю. OKR і цілі, огляди ефективності, відгуки, зустрічі 1:1, опитування залучення. Демо зараз.
Grain
grain.com
Записуйте, транскрибуйте, кліпуйте та діліться відео з Zoom у реальному часі. Важливий інструмент для сучасних команд.
Notiv
notiv.com
Notiv — це Notetaker на основі штучного інтелекту, який дозволяє записувати, транскрибувати та підсумовувати ваші зустрічі для створення порядку денного на всіх платформах веб-конференцій, як-от Zoom.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.
Hypercontext
hypercontext.com
Гіперконтекст (попереднє Soapbox) допомагає менеджерам краще проводити особисті зустрічі, командні зустрічі та дискусії. Створюйте порядок денний, керуйте зустрічами, ставте цілі й отримуйте відгуки — усе в одному місці.
Sembly
sembly.ai
Sembly записує, транскрибує та створює інтелектуальні підсумки нарад із протоколами нарад. Працює з Zoom, Google Meet і Microsoft Teams. Семблі - найрозумніший помічник команди ШІ!
Range
range.co
Підживлюйте кращу командну роботу. Зробіть вашу команду більш зв’язаною, зосередженою та продуктивною незалежно від того, де вони працюють.
Vowel
vowel.com
Найпростіший спосіб проводити продуктивні зустрічі. Відеоконференції, транскрипція нарад у прямому ефірі, миттєві записи та плани спільної роботи + нотатки — усе в одному місці.
Boardable
boardable.com
Менше стресу — більше часу для планування важливих зустрічей — кращі дані для підвищення залученості правління та рентабельності інвестицій. Одна платформа, багато рішень. Високоефективні дошки починаються з Boardable - трансформуйте та створюйте перспективні дошки в масштабі. Наша спеціально створ...
Clockwise
getclockwise.com
За годинниковою стрілкою оптимізує календарі команд, щоб кожен день мав більше часу. Це новий спосіб роботи, який дає нам гнучкість і зосередженість. Почніть безкоштовно.
Claap
claap.io
МЕНШЕ ЗУСТРІЧ. БІЛЬШЕ РОБИТИ. Записуйте швидкі відео свого екрана, отримуйте контекстний відгук і приймайте рішення. Сучасний спосіб об’єднати гібридні команди.
Navigator
navigator.com
Все для ваших віддалених зустрічей в одному місці: порядок денний, нотатки, завдання та посилання для відеоконференцій.
Dive
letsdive.io
Ваші зустрічі на автопілоті з ШІ. Будьте готові до розчарування нарад за допомогою помічника зі штучним інтелектом Dive: автоматичні нотатки, безперебійні підсумки та завдання для дій – це просто.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI — це перший і єдиний у світі цифровий помічник, створений для менеджерів з питань успіху клієнтів. Завдяки інтеграції в Zoom ми автоматично робимо нотатки, фіксуємо та призначаємо завдання, визначаємо ризики та надсилаємо відгуки про продукт. Більш того, ми допомагаємо вам писати подальші е...
Parabol
parabol.co
Parabol — це другий пілот Agile для зустрічей, який допомагає командам спілкуватися, обмірковувати та прогресувати з меншою кількістю попередньої підготовки до зустрічі.
Loopin
loopinhq.com
Зустріньтеся зі своїм асистентом продуктивності. Loopin перетворює ваш календар на робочий простір для спільної роботи. Зробіть свої зустрічі ефективними, автоматизуйте оновлення статусу та плануйте продуктивні робочі дні.
Diligent Director
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook — це орієнтована на людей платформа, яка допомагає компаніям розширювати можливості своїх команд за допомогою перевірок, OKR, KPI та завдань, об’єднаних у комплексний інструмент для проведення зустрічей. Це дозволяє менеджерам спілкуватися зі співробітниками, надає спеціальний простір для о...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — це просте у використанні та безпечне програмне забезпечення для управління з цінами, прийнятними для будь-якої організації, яке складається з розширеного керування контрактами, 100% безпаперового керування засіданнями правління, легкого керування об’єктами, бездоганно інтегрованих пост...
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
Програмне забезпечення, яке розширює можливості вашої ради, від імені, якому ви довіряєте. Nasdaq Boardvantage допомагає директорам, комітетам і керівним командам бути краще підготовленими, залученими та узгодженими у процесах співпраці та прийняття рішень. Крім того, на нашому порталі правління кор...
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox — це програмне забезпечення для залучення та ефективності, яке дозволяє вам стимулювати залучення та утримання, навчаючи менеджерів за допомогою аналізу відгуків та інструментів ефективності.