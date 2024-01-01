Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Medplum» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Швидкий і простий розробник охорони здоров’я. Medplum — це платформа для розробників охорони здоров’я з відкритим вихідним кодом, яка допомагає створювати, тестувати та надавати будь-який продукт чи послугу охорони здоров’я.

Вебсайт: medplum.com

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