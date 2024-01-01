Medplum

Medplum

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Вебсайт: medplum.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Швидкий і простий розробник охорони здоров’я. Medplum — це платформа для розробників охорони здоров’я з відкритим вихідним кодом, яка допомагає створювати, тестувати та надавати будь-який продукт чи послугу охорони здоров’я.

Вебсайт: medplum.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Medplum». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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