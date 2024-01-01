Mednet — це платформа запитань і відповідей лише для лікарів, яка дає експертні відповіді на реальні клінічні питання. Оскільки медичні знання розвиваються швидше, ніж будь-коли раніше, theMednet усуває розрив між підручниками та реальним досвідом пацієнтів. У theMednet більше 1500 лікарів-експертів з численних медичних спеціальностей допомагають відповісти на запитання, які виходять за рамки підручників і рекомендацій. Наша платформа документує незадокументовані медичні знання, роблячи їх доступними та легкими для пошуку для всіх лікарів. Ми знаємо, що пацієнти, які мають доступ до експертів, мають кращі результати. Надаючи лікарям відповідні, сучасні експертні знання, їхні пацієнти отримують найкращий догляд.

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